- Ministrul finlandez al afacerilor europene, Tytti Tuppurainen, a apreciat miercuri ca sunt ''nerealiste'' atat solicitarile Germaniei si ale altor state contributoare nete la bugetul UE ca in viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 acest buget sa nu depaseasca procentul de 1%…

- Ministrul finlandez, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a condus negocierile cu statele membre pe tema viitorului cadru financiar multianual, chestiune ce va fi discutata joi si vineri la summitul european. Negocierea bugetului UE este mereu o chestiune dificila, ce provoaca disensiuni…

- About Yo, unul dintre cele mai importante startup-uri din industria de fashion online din Europa, s-a lansat in Romania. Magazinul vinde circa 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri, multe dintre acestea fiind pentru prima data disponibile pe piața locala. Magazinul online de fashion About…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie mai independenta si sa exercite o putere mai mare pe scena internationala și sa evite sa fie târâta în conflicte între alte puteri mondiale, a constatat un nou sondaj major între alegatorii europeni, potrivit Euronews, citat de Rador.Aproximativ…

- Cifrele Untold 2019 sunt impresionante: 372.000 de participanți in toate cele patru zile, din care 97.000 numai duminica trecuta, atunci cand Robbie Williams a ținut capul de afiș al serii. Turiștii mai sunt și acum in Cluj Napoca, simpatizeaza cu alta ”gașca”, noua, formata din sute de suporteri ai…

- Premierul finladez Antti Rinne a declarat joi ca tarile net contributoare ale Uniunii Europene intentioneaza sa-si reduca contributiile la bugetul UE daca Ungaria, Polonia si Romania nu respecta principiile valorilor elementare, relateaza Xinhua, citata de Agerpres. Rinne a declarat pentru canalul national…

- Mai multe țari planuiesc o misiune navala europeana in Golful Persic pentru contracararea actiunilor Iranului, iar printre acestea se numara și Romania, scrie presa germana. Mai multe tari au exprimat, in Comitetul Politic si de Securitate al Consiliului UE, intentia de a participa la misiunea navala…

- Investita in functie la inceputul lunii iulie, Judit Varga spune ca UE are deja suficiente instrumente pentru a apara statul de drept si distribuirea de fonduri comunitare. Ungaria este, alaturi de Polonia, un mare beneficiar al miliardelor de euro alocate de UE ca fonduri de dezvoltare in fiecare…