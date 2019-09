Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a indemnat public, vineri, la garantarea libertatilor Hong Kong-ului, la finalul unei intrevederi avute la Beijing cu premierul chinez Li Keqiang, dupa trei luni de manifestatii in acest teritoriu autonom impotriva executivului pro-Beijing, informeaza…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a reafirmat joi, in timpul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de presedintele palestinian Mahmud Abbas, sprijinul sau pentru gasirea unei solutii cu doua state la conflictul israeliano-palestinian, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Merkel a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a adus un omagiu Ungariei pentru rolul jucat in reunificarea germana in urma cu 30 de ani, multumind acestei tari pentru decizia din 1989 de a-si deschide granitele pentru locuitorii fostei Germanii Democrate, transmite dpa potrivit Agerpres. Decizia le-a oferit est-germanilor…

O nunta nemteasca traditionala, asa cum se desfasura ea in Banatul de acum un veac, a fost reconstituita in comuna...

- Legaturile Moscovei cu partidele de extrema-dreapta din Uniunea Europeana constituie o cauza de ingrijorare, a declarat vineri cancelarul Germaniei, Angela Merkel, in cursul unei conferințe de presa la Berlin, potrivit agenției de știri Tass, potrivit Mediafax."Exista unele semne de intrebare",…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a pus vineri toata greutatea in spatele noului ei ministru al apararii si probabil mostenitoarea sa politica Annegret Kramp-Karrenbauer, insistand in acelasi timp ca este capabila sa-si duca pana la final, in 2021, mandatul de sefa a guvernului federal, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost surprinsa in timpul unei crize de tremurat necontrolat, pentru a treia oara in nici o luna. In pofida acestui lucru, „doamna de fier” a Germaniei insista ca totul este in regula.