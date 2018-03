Stiri pe aceeasi tema

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorând avertismentele repetate ale mai multor aliati, în frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite

- „Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos”, a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Marea Britanie este acuzata ca nu a luat suficiente masuri pentru a preveni frauda dupa ce a fost avertizata de problema de catre biroul anti-frauda al UE, OLAF, in 2017.Astfel, incepe un proces care s-ar putea incheia la Curtea Europeana de Justitie. Departamentul Guvernului britanic care…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Masurile au fost catalogate imediat ca fiind inceputul unui razboi comercial. De altfel și motivația introducerii acestor taxe vamale este controversata, respectiv ca prin importurile de oțel este amenințata “securitatea naționala”. Pentru a pune și mai mult paie pe foc, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat nelinisti in randul aliatilor europeni, care se tem ca vor fi nevoiti sa devina tinta volumelor de metale importate de SUA, iar europenii ar putea accelera la randul lor propriile politici protectioniste.…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Compania americana Raytheon a emis o cerere de oferta catre Aerostar pentru a afla mai multe informatii despre piesele pentru radarul Patriot care ar putea fi fabricate la Bacau. "Aceasta cerere de oferta este o oportunitate pentru Aerostar de a furniza componente atat pentru sistemele Patriot…

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Cei doi și-au parasit in februarie trecut locuința din Olten, localitate situata la 70 de kilometri vest de Zurich, și au traversat lumea pe bicicleta, ajungand, joi, la Pyeongchang dupa ce au trecut prin 20 de țari. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. "Am fost…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- Reprezentativa Canadei se afla momentan pe primul loc in competitia masculina de curling, in timp ce China domina la feminin, dupa rezultatele inregistrate miercuri, la JO de iarna de la PyeongChang. La baieti, echipa Canadei s-a impus in cele doua meciuri sustinute, in fata Italiei cu 5-3, si in fata…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata trei surse din serviciile de informatii vest-europene, citate de Reuters.In 5 august 2017, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor…

- Uniunea Europeana declanseaza o procedura vizand cinci state membre, din cauza unor ingrijorari cu privire la modul in care acestea gestioneaza contracte in domeniul Apararii si cu prvire la conditii pe care le-ar impune furnizorilor, relateaza The Associated Press.Comisia Europeana a anuntat…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Coreea de Sud a transmis marti ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) impotriva deciziei autoritatilor SUA de a impune tarife de import la masini de spalat si panouri solare, in timp ce China a numit initiativa SUA "o reactie exagerata".

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Doua persoane și-au pierdut viața dupa ce un elicopter militar Apache s-a prabușit sambata dimineața in California in timpul unui exercițiu de pregatire, scrie Reuters. Elicopterul de atac AH-64 Apache al armatei americane s-a prabușit in dimineața zilei de sambata dimineața in California, omorand…

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- 2017 a fost anul in care Bitcoin (BTC) a urcat pana la Luna – „To The Moon” – asa cum le place sa se exprime Bitcoin entuziastilor. Cu toata atentia mediatica de rigoare, la nivel global. In ciuda celor care inca privesc fenomenul cu neincredere, moneda digitala nu are de gand sa revina…

- Shinzo Abe este actualul prim-ministru al Japoniei, acesta avand al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, potrivit BBC. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier…

- Anul trecut au fost inregistrate un numar de 9.975 operatiuni vamale de export si punere in libera circulatie, reprezentand o crestere de 125%, fata de aceeasi perioada a anului 2016 Acelasi raport releva ca valoarea statistica a marfurilor exportate a avut o crestere de 137%. Cele mai…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Retailerul suedez de mobila IKEA ar putea fi fortat sa returneze statului olandez milioane de euro, conform unei investigatii deschisa luni de UE, scrie the Wall Street Journal. Comisia de ancheta a precizat ca IKEA a evitat plata unor taxe printr-un aranjament cu statul olandez pe baza…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Marocul a anuntat marti semnarea unor acorduri pentru 26 de proiecte in industrie, in valoare totala de 1,23 miliarde de euro (1,45 miliarde de dolari), din care unele cu producatorii auto francezi Renault si PSA Peugeot Citroen, in vederea consolidarii pozitiei sale de hub international pe acest sector,…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Cristina Neagu a inscris in prima repriza nu mai puțin de 8 goluri, dar a fost luata om la om de cehoaice, ingreunandu-se misiunea in atac a tricolorelor. * * Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, in compania selecționatei Cehiei. Caștigatoarea acestei dispute intalnește in sferturi invingatoarea duelului dintre Olanda și Japonia, meci care incepe la ora…