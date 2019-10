Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea sa lupte pana la final pentru un acord de Brexit, in cooperare cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, citat de dpam scrie Agerpres. Toate cele 27 de state care vor ramane in UE vor lupta pana in ultima zi pentru a se asigura…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a indemnat miercuri pe europeni la ”unitate”, dupa ce Londra si-a prezentat ”compromisul”, menit sa evite un Brexit fara acord (”no deal”), relateaza AFP, potrivit news.ro.”Este foarte important ca noi sa ramanem uniti” in cadrul Uniunii Europene (UE) cu 27…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters. Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din UE la sfarsitul lunii octombrie…

- Premierul finlandez Antti Rinne, a carui tara detine presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), a avertizat joi ca Londra are termen - pana la sfarsitul acestei luni - sa prezinte o propunere a unui acord, in scris, care sa permita evitarea unui Brexit fara acord (”no deal”), relateaza AFP…

- Guvernul britanic anunța introducerea unui plan de reglementare a sederii temporare in UK, in cazul in care nu va exista un acord privind Brexit, renunțand astfel la blocarea liberei circulații a cetațenilor UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului condus de Boris Johnson, cetațenii UE care vor sosi…

- Partidul Laburist din Marea Britanie, aflat in opozitie, a anuntat marti ca va face tot posibilul pentru a bloca producerea unui Brexit fara acord, relateaza agentia Reuters si cotidianul The Independent preluat de mediafax."Lupta pentru a opri un Brexit fara acord nu este intre cei care vor…

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana."Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene…