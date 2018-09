Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea unui…

- Angela Merkel si coalitia sa erau miercuri tinta criticilor dupa compromisul la care au ajuns cu privire la sefia serviciului de informatii interne, al carui titular a fost demis din functie in ajun pentru legaturile sale cu extrema dreapta, dar a fost promovat secretar de stat, relateaza AFP.…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…

- Cancelarul german Angela Merkel a admis vineri, in cursul traditionalei conferinte de presa de vara, ca recenta criza guvernamentala provocata de politica privind migratia a afectat increderea fata de coalitia sa in randul populatiei, situatie care va trebui sa fie remediata, relateaza dpa.…

- Sondaje de opinie ale caror rezultate au fost difuzate joi arata ca germanii nu mai au incredere in guvernul condus de cancelarul Angela Merkel, iar francezii nu mai sunt convinsi de actiunile presedintelui Emmanuel Macron si de premierul Edouard Philippe, informeaza AGERPRES. Un sondaj de opinie efectuat…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) și filiala sa bavareza, Uniunea Creștin-Sociala (CSU) privind imigrația, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilanților in țarile in care au fost inregistrați inițial."Vrem,…