- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, miercuri, ca este „înca timp pentru negocieri” pentru un acord asupra Brexit, în funcție de propunerile pe care le va face premierul britanic, Theresa May. „Regret mult ca acordul a fost respins de Camera comunelor.…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Romania va trebui sa gestioneze alegerile pentru Parlamentul European România va trebui sa gestioneze, în timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Acest scrutin se desfasoara pe fondul ascensiunii formatiunilor…

- Uniunea Europeana a transmis, joi, Marii Britanii ca Acordul pe tema Brexit nu va fi in niciun caz renegociat, reiterand pozitia transmisa in ultimele zile, informeaza EUObserver.Uniunea Europeana nu pregateste niciun document pentru flexibilizarea statutului special al provinciei britanice…

- Premierul Theresa May a primit miercuri seara votul de incredere al Partidului Conservator pentru a-si pastra functia si a continua negocierile pe acordul privind Brexitul. Inaintea votului pe tema motiunii de incredere, Theresa May a semnalat, potrivit presei britanice, ca se va retrage din…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca spera in continuare in gasirea unui teren de intelegere care sa permita o iesire 'ordonata' a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar a prevenit ca acordul convenit intre Londra si UE nu va fi modificat, transmit AFP si dpa. …