Angela Merkel asistă la parada militară de Ziua Franţei, de la Paris Ea va asista, alaturi de presedintele Emmanuel Macron si alti sefi de stat si de guvern, la traditionala parada militara de Ziua Bastiliei de pe bulevardul Champs-Elysees. Ziua de 14 iulie marcheaza caderea Bastiliei in 1789, care este vazuta drept inceputul simbolic al Revolutiei franceze.



Tema festivitatilor din acest an este cooperarea europeana. Macron a invitat la parada de la Paris participanti din cadrul Initiativei europene de interventie (IEI) - un proiect convenit anul trecut de Franta, Germania si opt alte state UE in scopul de a permite reactii militare rapide in situatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

