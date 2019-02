Stiri pe aceeasi tema

- Franta intentioneaza sa sustina o propunere a Uniunii Europene de reglementare a proiectului rusesc Nord Stream 2, a anuntat joi ministrul francez de Externe, fiind posibil sa fie pusa in pericol finalizarea acestuia, aceasta fiind o lovitura pentru Germania, care a incercat sa obtina sprijin pentru…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Ceea…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, scrie joi ziarul Guardian, preluat de Reuters. Potrivit publicatiei,…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a afirmat miercuri seara ca Brexitul nu se va constitui intr-un impact semnificativ pentru Romania, parteneriatul strategic cu Marea Britanie urmand a fi regandit dintr-o alta perspectiva, pentru a continua aceasta relatie bilaterala la parametri maximi.Citește…

- Emisiile de dioxid de carbon ale statelor dezvoltate industrial au crescut usor in 2018, conform unor date preliminare, intrerupand un declin de cinci ani, in principal din cauza intensificarii folosirii de combustibili fosili in industrie, a anuntat marti Agentia Internationala pentru Energie (AIE),…

- Amanarea cu doi ani a datei propuse de Comisia Europeana in septembrie le-ar oferi statelor membre un timp suplimentar de pregatire, a explicat Hofer. Calendarul rapid de punere in aplicare prezentat de Comisia Europeana a fost deja pus sub semnul intrebarii in octombrie, unele state membre…

- SUA ar putea lua masuri pentru a stopa construirea gazoductului Nord Stream 2, destinat sa transport gaz rusesc spre Europa, a avertizat marti ambasadorul american la Uniunea Europeana, Gordon Sondland, transmite dpa. 'Exista cateva instrumente pe care Statele Unite le au, iar noi nu am desfasurat…