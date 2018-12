Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May va efectua marti o vizita oficiala in Germania, ca parte a eforturilor sale de a asigura intelegerea privind Brexit, la o zi dupa ce aceasta a confirmat decizia de amanare a votului parlamentar pe tema Acordului de iesire din UE.

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania isi va alege vineri noul lider, care, cel mai probabil, va prelua conducerea celei mai mari economii a Europei atunci cand Angela Merkel va parasi cancelaria federala de la Berlin. In plus, noteaza dpa, votul de vineri ar putea marca o schimbare in pozitia…

- Un membru al conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) i-a cerut marti lui Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al CDU, sa urmeze exemplul Angelei Merkel si sa se retraga de la sefia partidului sau in urma rezultatelor slabe ale blocului conservator in recentele…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a transmis Uniunii Europene ca Partidul Laburist va fi nevoit sa se opuna acordului „prost” privind Brexitul care reiese din negocierile UE cu prim-ministrul Theresa May, scrie The Guardian.Comentariile lui Khan vin inainte de intalnirea sa din aceasta saptamana…

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii", a spus Steinmeier,…

- Marea Britanie nu a exprimat inca o pozitie clara cu privire la viitorul relatiilor sale post-Brexit cu Uniunea Europeana, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, atragand atentia ca nu au mai ramas decat 'intre sase si opt saptamani' pentru a se ajunge la un acord, transmite AFP.…

- Iranul isi indeplineste angajamentele in cadrul acordului nuclear, denuntat de Statele Unite, acord care ar trebui pastrat, a declarat premierul britanic Theresa May intr-un interviu difuzat duminica, relateaza AFP. "Din ceea ce vedem, noi credem ca respecta" acordul, a declarat sefa guvernului britanic…