Angela Merkel afirma ca intentioneaza sa ramana la putere pana in 2021

- Uniunea Crestin-Democrata, partidul pe care Angela Merkel il conduce, a ajuns la o intelegere cu SPD pentru a forma o coalitie care sa conduca guvernul iar astfel va incepe al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. Cu toate acestea, cei 463.000 de membri ai SPD trebuie sa voteze coalitia. Cel…

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, Marian Lupu, considera ca articolul 13 din Constituție trebuie sa ramana neschimbat pe motivul ca, dupa decizia Curții Constituționale, in pachetul constituțional deja se regasește definiția de limba romana pentru asigurarea abordarii europene „Unitate…

- Un important lider al aripii conservatoare a Partidului Social-Democrat german (SPD), Johannes Kahrs, a facut apel vineri ca Sigmar Gabriel sa ramana ministru de externe, dupa ce Martin Schulz a renuntat la functia de sef al diplomatiei germane intr-un viitor executiv condus de Angela Merkel, relateaza…

- Scaderea salariilor afecteaza nu numai sectorul bugetar. Si la privat, trecerea contributiilor la angajat a influentat în mod negativ câstigurile angajatilor. Dovada mesajele trimise pe adresa emisiunii Jocuri de Putere.

- Femeile care urmeaza o dieta mediteraneana ar putea avea mai multe sanse sa ramana insarcinate in urma fertilizarii in vitro (FIV) in comparatie cu cele care nu apeleaza la acest regim, informeaza AFP citand rezultatele unui studiu publicat marti. Un numar de 244 de femei care au recurs…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- In urma atentionarii meteorologice de precipitatii si vant puternic emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Primaria municipiului Constanta a luat masurile ce se impun in vederea prevenirii eventualelor situatii nedorite.Avertizarile Centrului Meteorologic Regional Dobrogea arata ca in perioada…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni, ca Guvernul condus de premierul Mihai Tudose „trebuie sa ramana in functie”. „Eu cred ca Guvernul Romaniei condus de Mihai Tudose trebuie sa ramana in functie si eu cred cu tarie ca e nevoie de echilibru si e nevoie de responsabilitate,…

- Producatorul de vin Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, informeaza compania. ''Purcari intentioneaza sa solicite admiterea…

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Demcrat (SPD) au ajuns vineri la un acord pentru a demara negocierile oficiale pentru formarea unei coalitii guvernamentale, afirma surse din interiorul celor doua partide, citate de Reuters si Politico.eu.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, joi, ca Angela Merkel a fost singurul lider adevarat al Europei din ultimii ani, in contextul in care Ankara isi doreste imbunatatirea relatiilor cu Berlinul, relateaza Politico.eu.

- PSD se pregatește sa-și dea jos al doilea premier, în timp ce Dragnea face o noua încercare disperata de salvare. O noua ediție incendiara "Jocuri de Putere", moderata de Rareș Bogdan.

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA.

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat ca intentioneaza sa ramana in acesta functie si in anul 2018, in contextul speculatiilor ca ar putea sa paraseasca acest post din cauza relatiei tensionate cu presedintele Donald Trump, despre care ar fi spus ca este un "imbecil".

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakashvili, a fost condamnat de un tribunal din Tbilisi la 3 ani de inchisoare pentru abuz de putere.Sentinta a fost pronuntata in lipsa, Saakasvili fiind in Ucraina.

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR).

- Un barbat a intrat intenționat cu mașina in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin. El a fost arestat de autoritați, fiind ranit in urma incidentului. In timpul audierilor, barbatul a spus ca intenționa sa se sinucida, relateaza BBC News. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost singura persoana…

- Chiar daca sedinta de ieri a consilierilor judeteni a fost mai calma decat de obicei, votarea celor 42 de proiecte aflate pe ordinea de zi le-a luat doua ore - dupa alte doua ore, partea festiva a reuniunii, dedicata implinirii a 25 de ani de activitate a CJ. La punctul 6, referitor la aprobarea noilor…

- "Asistam in aceste momente la un simulacru de dezbatere privind bugetul statului. Consideram ca aceasta abordare este una primitiva si lipsita de orice logica in conditiile in care nu ni se permite sa prezentam toate amendamentele pe care le avem. Profitand de acest regulament pe care il avem in…

- Consiliul Superior al Magistraturii i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia...

- Social-democratii germani au aprobat vineri deschiderea discutiilor exploratorii cu conservatorii condusi de Angela Merkel in vederea formarii unui guvern, mentinand insa un ton foarte prudent, scrie AFP.

- Skoda a lansat o versiune speciala pentru Fabia. Modelul constructorului din Cehia folosește un motor de 1.4 litri benzina care produce 125 de cai putere, cuplat la o cutie DSG. Vor fi produse doar 1.300 de exemplare.

- Inditex SA, despre care se știe ca este cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, este in cautarea unui cumparator pentru 16 magazine Zara cu licenta pe 20 de ani, in schimbul sumei de 400 de milioane de euro (472 de milioane de dolari).

- Protestul este programat joi, 7 decembrie, la ora 19, in Piața Libertații din Timișoara. „Marți, 12 decembrie, vor continua sa voteze legile Justiției! Pana atunci noi trebuie sa trezim intreaga Romanie și sa o scoatem in strada! Pentru ca dorim ca Justiția sa fie independenta,…

- În Capitala s-a spart o conducta termica de la CET-2, mai multe sectoare riscând ca urmare sa ramâna fara caldura, mai ales ca specialistii SA Termoelectrica înca n-au localizat spartura, transmite deschide.md Potrivit șefei Serviciului de comunicare și relații cu…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN.

- Fostul lider al Cataloniei Carles Puigdemont a afirmat miercuri ca atat el cat și alți patru membri ai fostului sau cabinet intenționeaza sa ramana "pentru moment" in Belgia, dupa ce Spania a anunțat in ajun ca retrage mandatul de arestare european care ii vizeaza, relateaza Reuters. …

- Dupa ce a stat la transparenta mai bine de o luna si jumatate, Regulamentul parcarilor din municipiul Arad a fost respins in sedinta de marti a Consiliului Local Municipal. E vorba atat de Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor de reședința din Municipiul Arad, cat si de Regulamentul…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Actrita germana Manoush si-a injectat bacteria "Bacillus F", in cautarea tineretii fara batranete. Femeia de 45 de ani aflase de la un doctor rus ca aceasta bacterie veche de 3,5 milioane de ani face minuni pentru tesuturile umane, dar ca n-o sfatuieste sa-si introduca asa ceva in corp.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sâmbata, ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugând ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii deoarece îsi doreste sa formeze un Guvern

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Pe masura ce mediul politic si social se schimba, regulile si normele de business - standarde de reglementare, standarde contabile, protocoale juridice si regimuri etice – se transforma pentru a raspunde acestor schimbari.

- Inedita criza politica prin care trece Germania in urma eșecului cancelarului Angela Merkel de a forma o noua coaliție guvernamentala poate fi explicata și prin cateva concepte enunțate miercuri intr-un articol publicat de ediția electronica a cotidianului El Pais. Jamaica — O fotografie…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, isi va continua eforturile in vederea evitarii organizarii de noi alegeri in Germania. El urmeaza sa se intilneasca cu reprezentantii Uniunii Crestin-Sociale (CSU), ramura bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel,…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,9 miliarde euro…

- Cadrele didactice au fost arestate la Ankara, dupa ce procurorii locali au emis mandate pe numele lor, alaturi de alti 56 de profesori. Operatiunile continua in aceasta investigatie. Anterior, profesorii in cauza au fost suspendati din invatamant in cadrul unei anchete privind legaturi cu…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german Angela Merkel…

- PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose intitulata „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”. Moțiunea a fost semnata de 148 de parlamentari, potrivit Agerpres. „Moțiunea de cenzura este momentul pentru coalizarea in societate a tuturor forțelor…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista ”diferente profunde” intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP, conform news.ro.Exista ”diferente,…

- Membrii acestui for sunt academicianul Ionel Haiduc, Gabriela Firea, Serban Bradisteanu, Ecaterina Andronescu, Constantin Degeratu, Mircea Geoana si Costin Georgescu. Conform lui Costin Georgescu, la propunerea unuia dintre membrii acestui for, pe care nu l-a nominalizat, s-a decis, cu cinci voturi…