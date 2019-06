Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe condamna "in termenii cei mai categorici" atacurile care au avut loc joi impotriva a doua petroliere in Golful Oman. Aceste actiuni repetate pun in pericol siguranta navigatiei in Golf si Marea Omanului si, pe fondul tensiunilor deja existente in regiune, pot conduce la…

- Marea Britanie a acuzat vineri Iranul și Garzile Revoluționare pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, adaugând ca niciun alt stat sau actor non-statal nu ar fi putut fi responsabil, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Ministrul britanic…

- Administrația americana se concentreaza pe construirea unui consens internațional în urma atacurilor asupra petrolierelor în Orientul Mijlociu pentru care Statele Unite au dat vina pe Iran, a declarat vineri secretarul american al apararii, Patrick Shanahan citat de Reuters."Focusul…

- In imaginile publicate, joi, de Armata Statelor Unite, se poate vedea cum o nava a marinei iraniene indeparteaza o mina neexplodata care era atașata pe coca petrolierului japonez Kokuka Courageous, unul dintre cele doua petroliere atacate in Golful Oman, noteaza CNN. Un incident major a avut loc, joi,…

- Iranul respinge acuzațiile aduse de Statele Unite privind implicarea sa în atacurile care au vizat doua petroliere din Golful Oman, a afirmat joi misiunea iraniana la ONU, relateaza Mediafax, citând Reuters. "Iranul respinge categoric acuzațiile nefondate aduse de Statele Unite…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacurile care au vizat doua petroliere aflate în Golful Oman, afirmând ca incidentul face parte dintr-o campanie a acestuia împotriva Statelor Unite și a aliaților sai, relateaza Mediafax citând Dpa. "Aceste…

- Statele Unite sunt pregatite sa deschida un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca “o țara normala”, a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo (foto). “Suntem pregatiți sa ne angajam intr-o conversație fara precondiții,…

- Ministrii american si german de Externe au incercat vineri, la Berlin, sa minimalizeze divergente - cu toate acestea reale - intre tarile lor, pe multe fronturi, subliniate cu o zi inainte de catre Angela Merkel intr-un discurs sustinut in Statele Unite, relateaza AFP.