- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com

- Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a povestit îu cadrul galei în care Simona Halepa primit titlul de "Cetatean de onoare" al Municipiului Bucuresti ca pâna și cancelarul Germaniei este fan al româncei.Astfel, în cadrul galei,…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si premierul Italiei, Paolo Gentiloni, s-au declarat favorabili propunerii Germaniei de conditionare a acordarii fondurilor UE de integrarea imigrantilor extracomunitari, avertizand tarile est-europene ca trebuie sa dea dovada de solidaritate.…

- Patronatele din turism si asociatiile profesionale cer la unison promovarea Romaniei, educarea fortei de munca si imbunatatirea parteneriatului public-privat, masuri care ar putea rezolva problemele urgente ale industriei ospitalitatii. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Uniunea Europeana si Statele Unite ar trebui sa-si asume responsabilitatea pentru solutionarea crizei migratiei, declansata de ingerintele lor in afacerile interne ale unor tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, a declarat Serghei Gavrilov, deputat in Duma de Stat, relateaza agentia TASS. Gavrilov,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, in debutul sedintei de guvern de joi, ca executivul va adopta o ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele privind concediile medicale, inclusiv cele maternale.

- Uniunea Europeana va ridica la 100 de milioane de euro contributia sa la finantarea fortei militare comune G5 constituite de cinci state africane - Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania si Niger - pentru a lupta impotriva jihadistilor in regiunea Sahel, pe fondul recrudescentei atacurilor rebelilor,…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate face ca statutul provinciei Kosovo sa nu se transforme intr-un „conflict inghețat”, a avertizat, vineri, presedintele sarb Aleksandar Vucic.

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este "curioasa" sa afle cum vede Marea Britanie relatia cu Uniunea Europeana dupa ce paraseste Blocul comunitar, adaugand ca "nu este frustrata" de acest proces, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Acordul privind Brexit-ul trebuie sa cuprinda un 'echilibru corect' care sa garanteze faptul ca Marea Britanie se indeparteaza in mod clar de piata unica a Uniunii Europene si ca mentine in acelasi timp legaturi economice stranse cu blocul comunitar, a subliniat vineri cancelarul german Angela Merkel,…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- La aceasta intalnire sunt invitati sa participe cetateni si reprezentanti de organizatii neguvernamentale nonprofit, interesati de sustinerea demersurilor grupurilor de cetateni. Agenda evenimentului cuprinde si o scurta prezentare a cartii „Politica pentru fiecare" de David Mattews, metodologia fundatiei…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca…

- Deputatul PSD Cluj, Cristina Burciu, se implica in rezolvarea problemelor revolutionarilor turdeni, pentru a-i ajuta sa isi preschimbe certificatele de luptatori in revolutia din decembrie 1989. In acest sens, parlamentarul

- Tudorel Toader spune ca masurile luate de Ministerul Justiției in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, din bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti in vederea crearii a peste 5.000 noi locuri de detentie in perioada 2019-2023.

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Angela Merkel se indreapta catre al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, in urma unui acord de guvernare incheiat miercuri intre Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU, conservatori) si Partidul Social Democrat (SPD), dupa patru luni de impas, au declarat surse apropiate...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut la forumul de la Davos, in care a criticat 'egoismele nationale' si 'populismul', cu aluzii critice la Donald…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene, sugerand…

- Uniunea Europeana trebuie sa se integreze mai mult si sa-si dezvolte o politica externa comuna mai unita si mai puternica, a afirmat cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs sustinut miercuri la forumul de la Davos, in care a criticat ''egoismele nationale'' si ''populismul'',…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este optimista inaintea congresului social-democratilor germani, care se vor pronunta cu privire la initierea negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata in privinta formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza site-ul Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, dupa o intrevedere cu omologul sau austriac, Sebastian Kurz, ca este optimista in privinta colaborarii dintre cele doua state in cadrul UE, inclusiv pentru problema migratiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie agerpres.ro. ''Haideti sa nu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Chiar daca situatia ei politica nu e chiar roz, multi cerandu-i demisia, Angela Merkel si-a facut timp pentru a merge intr-o vacanta la schi, alaturi de sotul ei, Joachim Sauer. Cei doi au ales drept destinatie de vacanta celebra statiune montana din Elvetia, St. Moritz, preferata si vizitata de toate…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbrațișat joi propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de 'Statele Unite ale Europei', șefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, a declarat vineri ca Uniunea Europeana nu manifesta aceeasi solidaritate cu Turcia în lupta împotriva organizatiilor teroriste FETO si PKK, asa cum se întâmpla în cazul Stat Islamic, relateaza site-ul agentiei Anadolu.…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…