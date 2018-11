Stiri pe aceeasi tema

- Avionul in care se afla Angela Merkel a aterizat de urgența la o ora de la decolarea de pe aeroportul din Berlin. Aeronava, un Airbus A340, se indrepta spre Buenos Aires, unde cancelarul german urma sa participe la reuniunea G20.

- Avionul Airbus A340, in care cancelarul german Angela Merkel calatorea, impreuna cu delegația germana, pentru a ajunge la summitul G20, a fost forțat sa aterizeze la scurt timp de la decolarea sa din Berlin din cauza unor probleme tehnice, a informat capitanul, relateaza site-ul agenției Reuters.Capitanul…

- Sefa Executivului de la Berlin, Angela Merkel, care a anuntat recent ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) la congresul acestei formatiuni din decembrie, ar putea fi nevoita sa se retraga din functia de cancelar federal chiar anul viitor. Potrivit deputatului…

- Alegerile regionale de duminica din landul Hessa, in vestul Germaniei, ar putea slabi si mai mult partidele din "Marea Coalitie" (GroKo) aflata la putere la Berlin, la doua saptamani dupa esecul istoric in Bavaria pentru Uniunea Sociala Crestina (CSU) - aliata bavareza a CDU (Uniunea Crestin-Democrata)…

- Germania si-a redus datoria publica cu 2,3%, la 1.930 miliarde de euro (2.270 miliarde de dolari) in primul semestru din 2018, cel mai scazut nivel din 2011, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze…

- Oficialii din nord-vestul Germaniei au declarat stare de urgenta in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in urma cu doua saptamani, dupa testarea unei rachete la o facilitate a armatei, focul nefiind inca lichidat, scrie The Guardian, scrie News.ro. Autoritatile din regiunea Emsland…

- Qatarul va investi 10 miliarde de euro in Germania in urmatorii cinci ani, existand inclusiv posibilitatea construirii unui terminal de gaze naturale lichefiate, a anuntat emirul Qatarului, Tamim bin Hamad al Thani, informeaza Reuters. Aceste promisiuni se adaugă celor aproximativ 25 de miliarde…