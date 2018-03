Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-i transmita președintelui rus, Vladimir Putin, un mesaj prin intermediul caruia sa-l felicite pentru realegerea in funcție. In acest context, Merkel va pune accent și pe numeroasele dezacorduri legate de relațiile ruso-germane.

- Cancelarul german Angela Merkel se deplaseaza luni la Varsovia pentru o vizita in cursul careia va pleda pentru solidaritate intre tarile membre ale Uniunii Europene, pe fondul dezacordurilor cu Polonia legate de reforma sistemului sau judiciar si de politica europeana privind migratia, transmit…

- Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala europeana vizitata de Merkel. Vineri, cancelarul german urmeaza sa mearga la Paris pentru a avea "o intalnire de lucru" cu presedintele francez, Emmanul Macron, a anuntat Palatul Elysee. Premierul…

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se vor intalni vineri la Paris, fiind prima vizita in strainatate a Angelei Merkel dupa ce a fost aleasa pentru a patra oara in functia de cancelar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si-a exprimat luni speranta privind relansarea procesului de pace in Ucraina dupa alegerile prezidentiale care vor avea loc pe 18 martie in Rusia, in conditiile in care acordurile de la Minsk, incheiate sub egida Berlinului si a Parisului, sunt in impas de luni de…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, ca solutia cea mai buna pentru evitarea unui litigiu comercial intre Statele Unite si Uniunea Europeana este scutirea Blocului comunitar de taxele suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu impuse de administratia Trump, relateaza Reuters.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, ca 'lupta pentru drepturi egale pentru femei continua' in pofida progreselor inregistrate pana in prezent, transmite dpa. ''Multe femei inaintea noastra au facut sacrificii si au luptat…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a criticat, prin vocea purtatorului sau de cuvant, o vizita efectuata de patru deputati germani de extrema dreapta la Damasc in vederea unor intalniri cu apropiati ai regimului lui Bashar al-Assad.

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse.

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorați", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale forțelor armate rusești, scrie AFP. "Cancelarul și președintele sint ingrijorați de…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a distantat joi de propunerile presedintelui francez Emmanuel Macron privind reforma sistemului electoral european, cu o zi inainte de un summit informal al UE in cadrul c

- Cancelarul german Angela Merkel incepe sa-si pregateasca succesiunea, desemnand-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), numarul doi in partid, raspunzand astfel criticilor interne care reclama o innoire la varful formatiunii, noteaza…

- Migrația și Nord Stream 2 sunt subiectele pe care cancelarul german Angela Merkel și premierul polonez Mateusz Morawiecki au recunoscut ca au “diferente de abordare”, dupa intalnirea pe care cei doi au avut- vineri, la Berlin. Angela Merkel a spus in cadrul conferintei comune de presa cu Mateusz Morawiecki…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP.Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, in cadrul unei intilniri cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, ca nu vede drept amenințare diversificarea surselor de energie pentru Europa prin implementarea proiectului "Nord Stream-2". Potrivit comunicatului TASS, șeful Guvernului Germaniei a menționat…

- In calitate de contributori neti la bugetul comunitar, Germania si Italia sunt de acord ca in viitorul buget al UE fondurile trebuie directionate cu prioritate catre marile provocari europene, adica migratia, apararea comuna, cercetarea si dezvoltarea, au subliniat Merkel si Gentiloni intr-o conferinta…

- Angela Merkel si omologul sau polonez si-au afisat vineri, la Berlin, divergentele legate de chestiunea tranzitului gazului rusesc spre Europa, in cursul unei intalniri care era menita sa imbunatateasca relatiile dificile dintre cele doua tari, scrie AFP.

- Unele divergente existente intre Ankara si Berlin au fost depasite, iar cele doua tari vor lua masuri 'impreuna' pentru a-si imbunatati relatiile, a declarat vineri premierul turc Binali Yildirim, la cateva ore dupa ce un tribunal turc a dispus punerea in libertate a jurnalistului germano-turc…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care intreprinde vineri o vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a avertizat joi ca relatiile tensionate intre tara sa si Turcia nu vor putea reveni la normal fara punerea in libertate a unui jurnalist turco-german de catre Ankara si o ameliorare a statului de drept in Turcia, informeaza AFP, conform Agerpres.Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat acordul "dureros" cu Partidul Social-Democrat (SPD) in fata criticilor venite din partea unor membri ai propriei formatiuni, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a calificat vineri drept 'temporare' tensiunile cu Israelul si SUA cauzate de o lege asupra Holocaustului, insa fara sa-si schimbe pozitia in legatura cu acest subiect, informeaza AFP. 'Este o afectare temporara a relatiilor cu Israelul…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a declarat marti, dupa intalnirea avuta la Viena cu premierul ungar Viktor Orban, ca doreste 'sa construiasca punti' pentru a diminua tensiunile dintre Est si Vest in cadrul UE, relateaza AFP. 'Am observat in ultimii ani tensiuni…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, miercuri, la Forumul Economic Mondialde la Davos ca politica de izolare si protectionismul nu reprezinta solutii in fata provocarilor economice cu care se confrunta tarile lumii. Merkel a mai afirmat ca este deschisa la orice parteneriat pe care Uniunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca Germania are nevoie de un guvern stabil si si-a exprimat convingerea ca la apropiatul lor congres social-democratii vor da unda verde formarii unui guvern de coalitie alaturi de conservatori, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa la Berlin,…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca Polonia si Ungaria au initiat discutii pentru infiintarea unei banci de dezvoltare regionala in vederea stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala. In acest proiect ar putea sa se implice Slovacia si Cehia.

- Witold Waszczykowski a subliniat importanta Bulgariei pentru solutionarea acestei probleme, tara care va prelua presedintia rotativa a Consiliului UE in luna ianuarie. Potrivit sefului diplomatiei de la Varsovia, o intalnire bilaterala ar putea avea loc la 15 ianuarie 2018, scrie mediafax.ro. La 20…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand…

- Prim-ministrul britanic Theresa May s-a declarat amuzata de numele de 'Madame Brexit' pe care l-a folosit la adresa sa, joi, premierul polonez Mateusz Morawiecki, ea insistand insa ca este mai mult decat atat si ca se afla in functie 'pe termen lung', noteaza sambata BBC News in editia…