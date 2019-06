Cancelarul german Angela Merkel a acceptat definitiv ca compatriotul sau, Manfred Weber, candidatul pe care il sustine, sa nu fie numit in functia de presedinte al Comisiei Europene, dupa consultari cu liderii europeni prezenti la summitul G20 din Osaka, potrivit informatiilor aparute vineri in ziarul german Die Welt am Sonntag, transmite AFP. Pentru ca institutiile europene sa poata functiona normal, cancelarul german Angela Merkel anuntate deja miercuri ca ar putea sa renunte sa mai sprijine candidatura lui Weber, in privinta caruia Franta s-a opus. Manfred Weber era candidatul desemnat de Partidul…