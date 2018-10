Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a negat afirmatiile conform carora retragerea din functia de lider al Uniunii Crestin Democrate o va face incapabila sa gestioneze relatiile cu lideri mondiali precum presedintele american, Donald Trump sau presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters.Vorbind…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca inca exista o sansa de a incheia un acord pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar ca Berlinul este pregatit pentru toate scenariile, inclusiv un Brexit fara niciun acord, informeaza miercuri Reuters si dpa. Adresandu-se…

- Cancelarul german Angela Merkel, care intreprinde o vizita in Algeria, a afirmat luni ca Berlinul si Algerul doresc sa gaseasca modalitati de intensificare a repatrierii algerienilor care traiesc ilegal in Germania, relateaza Reuters. De cand aproximativ un milion de solicitanti de azil…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat, vineri, la Vilnius, ca doreste ca Uniunea Europeana sa aiba o relatie stransa cu Marea Britanie atunci cand aceasta va parasi blocul comunitar european si a adaugat ca europenii ar trebui sa colaboreze indeaproape cu britanicii cu privire la securitate…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel au discutat, vineri, numeroase probleme europene asupra carora cei doi vor sa avanseze pana la sfarsitul anului, inainte de campania pentru alegerile europene din luna mai, care le-ar putea incetini ritmul, informeaza Reuters.…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…