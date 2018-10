Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press. „Sunt de acord cu cei care spun ca deja limitatele exporturi…

- Germania nu va autoriza in situatia actuala exporturile de arme catre Arabia Saudita, tinand cont de incertitudinea care se mentine in jurul mortii jurnalistului Jamal Khashoggi, a avertizat duminica seara cancelarul german, Angela Merkel, relateaza AFP, relateaza Agerpres. "Sunt de acord…

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad. Anterior declaratiei difuzate de agentia oficiala de…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a anuntat joi ca nu va fi prezent la conferinta privind investitiile in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Le Maire a afirmat ca autoritatile saudite…

- Disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul și amenințarile cu sancțiuni americane nu lasa Arabiei Saudite nicio șansa. Singura optiune ramasa in mana autoritaților de la Riad este arma petrolului, pe care au promis ca nu o vor mai folosi din 1973. Cel mai mare producator mondial…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic al guvernului de la Riad, a disparut fara urma dupa ce a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obtine documente de care avea nevoie in vederea casatoriei cu logodnica sa.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…