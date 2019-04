Stiri pe aceeasi tema

- Temerile romanilor legate de Uniunea Europeana sunt alimentate de frica de necunoscut, iar cea mai buna metoda de a scapa de aceasta intoleranta este contactul direct cu societatile din celelalte state...

- Romanii considera ca știrile și informațiile care denatureaza realitatea sau chiar sunt false reprezinta un pericol pentru democrație (69%, media europeana fiind de 76%). In plus, 72% dintre romani considera ca știrile false sunt deseori intalnite, fața de 68% la nivel european și reprezinta o problema…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a avut astazi o intrevedere cu Vythenis Andiukaitis, Comisar European pentru Sanatate și Siguranța Alimentara in care au fost abordate subiecte importante legate de prioritațile pe Sanatate in cadrul Președinției, precum și alocarile bugetare pe acest domeniu in viitorul…

- (foto: 9to5mac.com) La 12 martie, reuniunea Consiliului Afaceri Generale organizata la Bucuresti de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene consemneaza un esec de proportii al guvernului de la Bucuresti. Nu a existat nici macar o voce care ar fi pariat pe un succes. Si a fost ultima sansa…

- Frans Timmermans a declarat, luni, la București ca Romania ar fi fost in actuala situație a Ucrainei daca nu ar fi intrat in Uniunea Europeana. Vicepreședintele Comisiei Europene a spus ca ”Nu este niciun dubiu pentru mine ca daca nu faceați acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina, o facea…

- UPDATE Discutia a fost "deschisa si onesta", potrivit sursei citate de News.ro. "Ei au abordat chestiuni referitoare la Mecanismul de Cooperare si Verificare, iar prim-vicepresedintele CE a exprimat ingrijorarea crescand cu privire la situatia actuala si la cele mai recente evolutii. El a…

- Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, precizeaza ca "exista procedura de infringement, exista optiunea nucleara" in contextul in care Guvernul a adoptat in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei. "Vom folosi cu mare atentie instrumentele…

- Acest protest, care va coincide cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, si a Colegiului Comisarilor care vor participa la Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, are ca scop constientizarea factorilor politici decidenti de la Bucuresti…