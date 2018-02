Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit joi, 22 februarie a.c., pe Safdar Hayat, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, in vizita de prezentare. Cu aceasta ocazie, președintele Senatului l-a felicitat pentru numirea ca ambasador in Romania, și l-a asigurat de sprijinul…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si rroma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament "scandalos" ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti rromi din Romania. Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat,…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- Discursul de miercuri al procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, reprezinta un indemn la ”lupta” adresat celor care pana acum au fost ”precauți” și, totodata, un semnal ca SUA au revenit intr-o formula clara in jocul intern din Romania. Asupra Puterii PSD-ALDE va avea un efect de radicalizare,…

- Leo Iorga lupta pentru omologarea oficiala si legala a canabisului de uz medical, in Romania. Cantaretul a fost diagnosticat cu cancer, in urma cu mai bine de 6 ani, a facut mai multe operatii atat la plamani, cat si pe creier, a cheltuit sute de mii de euro pe tratamente si lupta in continuare sa…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- Gica Hagi nu știe cum sa-și mai laude fiul: ”Ianis poate sa caștige Balonul de Aur intr-o zi!”. Ianis Hagi tocmai s-a intors cu coada-ntre picioare dupa o experiența nereușita la Fiorentina , dar tatal lui continua sa susțina ca este un fotbalist care poate progresa enorm. „Este foarte talentat si,…

- Protestele din ultimul an au jucat un rol de terapie de grup, dar este greu de crezut ca vor sensibiliza puterea politica, pentru ca "PSD nu poseda gena democratica", spune politologul Raluca Alexandrescu, apreciind totodata ca violenta atacurilor la statul de drept face din Romania un caz mai disperat…

- Ipocrizie fara margini in reactiile din jurul stirii de „breaking news“ aparute zilele trecute prin mass-media cum ca la Aeroportul Otopeni nu s-au mai facut reparatii si investitii la pista si la instalatii, ca toti banii se duc pe prime, sporuri si team-building-uri in Australia si Noua Zeelanda si…

- Naționala de Fed Cup a Romaniei joaca, in weekend, impotriva reprezentativei Canadei, pe teren propriu, turul I din cadrul Grupei Mondiale II a competiției. Tricolorele conduse de Florin Segarceanu au șansa calificarii in Playoff-ul pentru Grupa Mondiala principala.

- "Tragem sa castigam cu 5-0 !" promite Sorana Cirstea sa faca uitata absența Simonei de la Fed Cup. "Sper sa castigam grupa si apoi sa ajungem pana in finala Cupei Federatiei" mizeaza Segarceanu pe echipa.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra si colegii…

- Militarii prin contract ai Batalionului 22 de mentinere a pacii au executat trageri de lupta la Baza Militara de Instruire a Armatei Nationale de la Bulboaca. Potrivit comandantului Batalionului, maiorul Ianac Deli, 35 de ofiteri si subofiteri din cadrul Bateriei aruncatoare de mine…

- Dupa ce 12 primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, iar in presa se vehicula ca si satul natal al sefului statului, Sadova, ar putea semna documentul, Igor Dodon a decis sa iasa primul la atac. Opt dintre cei treisprezece consilierii locali din Sadova au semnat…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Mai multe grupuri civice au anuntat pe Facebook ca miercuri seara vor organiza, in fata Palatului Victoria, un protest care sa marcheze un an de la inceputul manifestatiilor pentru o Justitie independenta. "Pe 31 ianuarie se implineste un an de cand Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta…

- Potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul Ninel Peia, acesta prevede acordarea unei indemnizații viagere pentru femeile care au trei sau mai mulți copii. Aceste indemnizații pentru mame „eroine” pot avea valori cuprinse intre 30 și 50% din salariul mediu net pe economie, ceea ce ar insemna…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Dupa trei mandate consecutive in fruntea Uniunii Scriitorilor din Romania (USR), caștigate de fiecare data lejer, Nicolae Manolescu (78 de ani) are un rival tanar - scriitorul Dan Lungu (48 de ani) - care și-a depus deja candidatura in vederea alegerilor de anul acesta.

- "Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor", scrie senatorul USR Mihai Gotiu pe pagina sa de Facebook , adaugand ca "Va multumesc tuturor celor…

- Romania s-a blocat sub nameții primei ninsori in adevaratul sens al cuvantului, din aceasta iarna. S-a creat haos in multe zone din tara. S-au acumulat tone de zapada pe drumuri, iar multi soferi plecati la drum in ciuda avertizarilor meteorologilor au ramas blocati in nameti, in urma ninsorilor…

- Femeile social-democrate saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei.Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat se rupe sirul istoric privind…

- “Legea salarizarii unitare este o mare nedreptate. Ar fi trebuit sa așeze salariații in grile in funcție de cat de mult depinde dezvoltarea economica a Romaniei de domeniul din care fac parte. Privind grilele de salarizare, administrația și instituțiile de forța ale statului sunt domeniile cele mai…

- Festele purismului Cotitura din 1989 a oferit Romaniei, dupa decenii de civism atrofiat și moravuri pervertite, șansa revenirii la moralitate. Cum se sta astazi? Destui sunt cei care se considera în ordine. Ba chiar se flateaza cât de „ajunși" sunt, ei și cei apropiați. Numai…

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta. Una dintre victime a ramas fara un testicul, iar o alta are piciorul sfartecat, scrie Romania TV.Incidentul a avut loc in zona Splai…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Tariceanu, apel catre Iohannis: Ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel, asupra justiției, a transmis, joi, președintele ALDE, in contextul ședinței care a avut loc la CS, cu privire la magistrații acoperiți. ”Președintele…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie…

- Iata mesajul fostului președinte al PNL: "Inceputul anului 2018 nu este deloc promitator nici in plan politic si nici economic. Nu cred ca vom avea noutati in abordarea guvernarii. PSD va continua pe linia din 2017, iar justitia va fi din nou capul de afis al agendei media.Liderii PSD…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Lupta pentru averea lui Fane Spoitoru continua si la doi ani si jumatate de la moartea fulgeratoare a acestuia. Copiii cunoscutului interlop au dat-o in judecata pe vaduva acestuia, Elena, iar instanta a stabilit oficial valoarea mostenirii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat pe cati bani…

- "Prea putini... Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Oamenii de știința belgieni au realizat in ultima vreme pași importanți in dezvoltarea ovarelor artificiale transplantabile, care, odata create, acestea ar putea fi utilizate in operațiile de transplant pentru femeile care se lupta cu infertilitatea și cancerul.

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Problematica violenței asupra femeilor, raspunsurile naționale și internaționale, schimbul de bune practici și creșterea gradului de conștientizare a publicului neinstituțional pe aceasta tema, au constituit subiectul seminarului internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor impotriva…

- "Flagelul violentei domestice care se desfasoara nestingherit in multe locuinte din satele si orasele Romaniei nu mai poate fi ignorat si tolerat. Violenta impotriva femeilor si modul in care poate fi prevenita sau stopata ar trebui sa devina un subiect central pe agenda dezbaterilor din spatiul…

- ProSport va transmite live, din etapa a opta a Ligii Nationale masculine la baschet, meciul din Capitala, dintre Dinamo si Phoenix Galati. Intalnirea este programata sambata, 9 decembrie, de la ora 20:00, si pare un duel dezechilibrat, prin prisma rezultatelor inregistrate pana acum de cele doua…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca in timp ce “e la moda” sa se discute despre corupti si se organizeaza proteste, “lumea vede doar coruptia financiara”, iar “institutiile de forta din Romania din pacate au scapat de sub orice…

- Taximetristii brasoveni pregatesc pentru data de 13 decembrie un miting de amploare in fata Prefecturii Brasov. Acestia vor protesta impotriva companiei Uber, dupa cum motiveaza taximetriștii nemulțumiți de „concurența neloiala”, sustinand ca pirateria in transportul de persoane a devenit o activitate…

- Eliza Buceschi a fost, alaturi de Neagu, decisiva in partea a doua a meciului caștigat de Romania in fața Sloveniei, scor 31-28. Centrul de la Corona Brașov a marcat toate cele 5 goluri ale sale in repriza secunda. ...

- ”Lupta lor pentru coruptie si impotriva justitiei se vede la Departamentul de Stat al SUA exact asa cum este cu adevarat: o actiune in forta care submineaza lupta impotriva coruptiei si ameninta progresul pe care Romania l-a facut pentru a avea institutii puternice si justitie. Problemele penale…

- Catalin Predoiu, despre mesajul Departamentului de stat al SUA. Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine – printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook – ca Statele Unite ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania. Conducerea Partidului Național Liberal il contrazice, și transmite…

- ”Romania e un stat suveran, iar Parlamentul legifereaza. Ar fi interesant sa ne indice ei ce articol slabește lupta impotriva corupției. Parlamentul e legitm ales și trebuie sa legifereze. Daca e un articol care ar slabi independența justiției, sa il indice. Altfel, nu poti sa spui cerem sa fie retrasa.…