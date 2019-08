Dincolo de zecile de roluri pe care le-a pus in scena, Angel Popescu s-a simțit toata adolescența bine intr-un rol de speriat pentru parinții sai, acela de tanar rocker al patriei. E greu sa vi-l inchipuiți pe cel care l-a intruchipat pe simpaticul personaj nea Traian din Atletico Textila cu parul lung de-un metru, cu geaca de motor și chitara in carca. “Ne intalneam mulți prieteni, cantam in Parcul Tineretului, pe langa Crematoriul ”Cenușa”. Suna gotic și infricoșator, dar nu faceam decat cantam acolo”, scoate de la naftalina amintiri Angel. “Primele zile de liceu (MF 3, actualul “Al.I. Cuza,…