Angajatul unei firme de salubritate, accidentat mortal în timpul programului Un barbat, angajat al unei firme de salubritate, in timp ce executa o intervenție, reparație, la autospeciala de colectare a deșeurilor menajere, in localitatea Calacea, comuna Garbou, a fost accidentat mortal. Tragicul eveniment a avut loc astazi, 25 – iunie, in jurul orei 11.00. ”Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Salaj a demarat cercetarea evenimentului in urma caruia a decedat lucratorul, pentru a stabili imprejurarile a cauzele care au condus la producerea acestuia, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

