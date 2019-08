Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe britanic a comunicat marti ca incearca sa obtina informatii suplimentare despre posibila arestare in China a unui functionar al consulatului Regatului Unit din Hong Kong, transmite Reuters.

- In condițiile in care vanzarile e-commerce transfrontaliere la nivel global sunt estimate sa ajunga la 1 trilion de dolari pana in 2020, UPS (NYSE:UPS) lanseaza UPS® Economy, un nou serviciu care raspunde nevoilor comercianților mici și mijlocii de servicii de transport internațional fiabile, accesibile…

- China a criticat dur SUA și Marea Britanie marți pentru intervențiile pe care le-au avut în problemele legate de Hong Kong, dupa ce cele doua țari și-au exprimat îngrijorarile legate de asalturile asupra protestatarilor pro-democrație, scrie HKFP. Bataia protestatarilor din Hong…

- Un barbat a fost arestat in noaptea de marti spre miercuri dupa ce a escaladat portile palatului Buckingham, resedinta oficiala din Londra a reginei Elisabeta a II-a, a anuntat joi Scotland Yard, citat de AFP. "Un barbat de 22 de ani a fost arestat in jurul orei 02:00 dimineata (01:00 GMT)…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Marea Britanie nu mai are nicio responsabilitate pentru Hong Kong și trebuie sa înceteze sa "gesticuleze" despre fosta sa colonie, a declarat luni ministrul de Externe chinez, dupa ce guvernul britanic și-a reiterat angajamentul fața de declarația comuna cu China în Hong Kong,…

- Marea Britanie a interzis marti exporturile in Hong Kong de echipamente pentru controlul multimilor de oameni, cum ar fi gazele lacrimogene, si a cerut declansarea unor investigatii dupa ciocnirile dintre politie si manifestantii care s-au opus unui proiect de lege care ar permite ca oamenii sa fe…