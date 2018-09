El a precizat ca in acest sens a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele de aplicare a Ordonantei 60/ 2018.

"E acel act normativ care se refera la subventii pentru angajatori, dar si pentru somerii care se angajeaza. (...) Angajatorii care incheie un contract de ucenicie sau de stagiu, dupa caz, beneficiaza la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o suma in cuantum de 2.250 de lei pe luna. Suma acordata anterior era de 1.125 de lei in cazul ucenicilor si 1.350 de lei in cazul absolventilor", a explicat Barbu, la Palatul Victoria.