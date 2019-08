Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 453 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Olanda – 157 locuri de munca pentru: culegator de fructe, culegator flori, instalator sanitar, de incalzire și aparate de aer condiționat, muncitor in sera de flori,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 462 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda (163), Germania (124) si Austria (84). Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), Olanda caută…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 283 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, operator la masini…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 321 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda. Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în Olanda sunt disponibile 165 de locuri de muncă.…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 330 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 539 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in Olanda sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 496 locuri de munca vacante. Ungaria – 117 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, designer web, dulgher, electrician de reparatii frigidere, facturist, lucrator…

- 495 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in Economie / on 29/05/2019 at 15:16 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 495 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 117 locuri de munca: 5 montator structuri metalice,10 montator…