- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Potrivit acesteia, ancheta se desfasoara sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violente. Miercuri, un elev de 17 ani a fost ranit grav la cap, dupa ce, in urma unei altercatii cu un coleg de liceu, de aceeasi varsta, a fost lovit, iar din cadere s-a izbit de o chiuveta din…

- Femeia avea peste 70 de ani si lucra la o farmacie din centrul orasului Targu Jiu. I s-a facut rau in timp ce era la munca si a mers la o prietena care lucreaza la o farmacie din apropiere. Acolo, aceasta a inceput sa se simta si mai rau si a lesinat. Trecatorii au sunat la 112 si imediat la fata…

- Politistii din intreaga tara au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.600 de evenimente si au constatat 650 de infractiuni. Peste 140 dintre acestea au vizat regimul rutier. Agentii de circulatie au retinut peste 500 de permise si 163 de certificate de inmatriculare, potrivit unui comunicat…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca s-a autosesizat dupa aparitia în spatiul public a unor informatii despre posibili nereguli în activitatea profesionala si conduita unor procurori de la DNA Ploiest, se spune într-un comunicat al

- O femeie din Nebraska a dorit sa obțina cat mai mulți bani intr-un timp foarte scurt, așa ca a gasit o modalitate ușoara. Ii pacalea pe barbații naivi, de la care reușea sa obțina sume astronomice, scrie click.ro.

- Un accident rutier s-a produs astazi, in jurul orei 11:30, in zona magazinului Omnia din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita de un autoturism in timp ce soferul efectua manevra de mers inapoi. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale, victima…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe strada Gageni din Ploiesti, fiind implicate doua autoturisme. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 34 de ani a fost ranita in urma impactului, victima fiind preluata de echipajul medical si transportata la spital. Se pare…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Autoritatile au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si au observat ca jaful din urma cu cinci ani seamana cu cel de-al doilea furt. In ambele cazuri, hotii au intrat in magazin cu un carucior de copii in care se afla un bebelus. In acest carucior hotii ascundeau hainele furate. Doi dintre…

- Baiatul de 18 ani a murit la impact. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanta, insa pentru tanar a fost prea tarziu. Vecinii spun ca baiatul locuia intr-un apartament, impreuna cu tatal sau si cu mama vitrega. Femeia a fost dusa la politie pentru audieri, avand in vedere ca era singura…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat prins în flagrant încercând sa fure unelte electrice dintr-un magazin de specialitate din Cluj-Napoca.Acesta a încercat sa sustraga un ciocan rotopercutor și un polizor, ascunzându-le sub haine.”La…

- F.T. Un tanar in varsta de 18 ani, din Boldești-Scaeni, s-a prezentat la Poliția din oraș, reclamand faptul ca, ajungand acasa, a gasit locuința devastata de catre – a spus el oamenilor legii – persoane necunoscute, care i-ar fi ravașit toate bunurile din casa și, nu in ultimul rand, i-ar fi furat suma…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale deA Asistenta SocialaA si Protectie a Copilului Dolj…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Elena Beldiman din Barlad,…

- Un turist român a fost ranit duminica la New York, în apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ înarmat a deschis focul în urma unei dispute cu alte persoane, în incident fiind raniti înca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator,…

- Un nou nascut a murit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Orasenesc din Rovinari, judetul Gorj. Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Masina presedintelui Organizatiei Municipale a Femeilor Social-Democrate din Brasov, Adela Diaconu, a fost vandalizata, sambata, intr-o parcare din centrul istoric al orasului, pe usi fiind scris cu spray rosu „C+R”. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Politistii din Prahova au deschis o ancheta dupa ce, in mai putin de o luna, opt case au fost incendiate, in Calugareni, ultima luand foc joi seara. Imobilele care au ars sunt nelocuite, iar unul dintre posibilii piromani a fost prins, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Scandal la Spitalul Orașanesc din Baicoi, județul Prahova, unde un medic de garda a refuzat internarea unei paciente. Bolnava, in varsta de 87 de ani, a fost trimisa cu o ambulanța la spital. Intre insoțitoarea bolnavei și medicul de garda a avut un dialog tensionat.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Mai multi ploiesteni de pe str. Izvoare au sesizat Gazeta de Prahova ca operatorii de salubritate ai Rosal nu au mai trecut sa ridice gunoiul menajer de anul trecut. Mai ales ca a fost perioada Sarbatorilor, inclusiv Revelionul, oamenii au pubelele… full si au stat cu ochii toata saptamana dupa masina…

- F. T. Ieri, polițiștii din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu jandarmi și angajați ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, au efectuat patru percheziții domiciliare in comuna Brazi, la locuințele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. Conform unui comunicat al poliției prahovene,…

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Politistii din Prahova au ridicat o tona de articole pirotehnice in urma celor 8 perchezitii efectuate joi, la Campina, la persoane banuite de operatiuni ilegale cu astfel de produse, informeaza IPJ Prahova."De la locatiile perchezitionate, politistii au indisponibilizat si ridicat o tona…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Un barbat de 44 de ani, din judetul Vaslui, pacient al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, a murit, luni seara, dupa ce a cazut de la etajul cinci al unitatii medicale. Politistii au deschis o ancheta.

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei),…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. “Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei societati…

- Politia militara din Olanda a deschis focul vineri asupra unui barbat înarmat cu un cutit la Aeroportul Amsterdam-Schiphol. Situatia este acum ”sigura”, a informat politia pe Twitter. Un barbat a fost tinta focurilor de arma "ale politiei militare la Schiphol dupa ce…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a deschis o ancheta in cazul lui Russell Simmons, acuzat de viol de mai multe femei. Producatorul muzical a reafirmat ca respinge acuzatiile si a anuntat ca isi va demonstra nevinovatia, informeaza bbc.com.NYPD a anuntat joi ca a deschis ancheta in…

- Doua adolescente in varsta de 16 si, respectiv, 17 ani au reclamat ca ar fi fost violate noaptea trecuta de trei tineri, pe un camp aflat la circa 10 kilometri de municipiul Braila, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Laura Dan. Conform…

- Un baiat de 14 ani, din localitatea Bojila, judetul Iasi, a fost internat, miercuri, in Spitalul de Neurochirurgie, dupa ce a fost lovit cu un briceag in zona cefei in timpul unui joc la care participa alaturi de alti copii. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul persoanei gasite carbonizate intr-un incendiu care a izbucnit, duminica dimineața, in mai multe spații comerciale din Timișoara și care a fost lichidat dupa opt ore e intervenții ale ISU Banat. ''S-a deschis dosar…

- Politistii din Bistrita-Nasaud s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si a deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Mama micutului spune ca a vrut doar sa-l sperie putin, dar sustine ca nu l-a maltratat. Reprezentantii…

- Un barbat in varsta a fost accidentat mortal de tren, joi seara, intr-o liziera din județul Bacau. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce condiții a avut loc incidentul, precizeaza ziarul Libertatea, fiind deschis un dosar penal... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General.

- F. T. In ziua de 5 decembrie, polițiștii Secției 1 Ploiești au desfașurat doua acțiuni paralele in zona Oborului și a Cartierului Bereasca, pentru verificarea legalitații actelor de comerț derulate de catre comercianții din cele doua piețe. Raziile au fost efectuate timp de trei ore (intre 6 și 9 dimineața)…

- Un incident cel puțin bizar a avut loc in aceasta seara la Timișoara. Regia Autonoma de Transport Timișoara a anunțat ca, din cauza unui acestui incident graficul de circulație al liniei Expres 7 a fost decalat cu aproximativ 2 ore. ”Astazi, la ora 18:55, atat un autobuz de pe linia Expres 7, cat și…

- Ofiterii Keith Bradshaw și Candace Spragins au gasit-o femeie care furase mancare in valoare de 36 de dolari. Ea plangea și iși cerea scuze, dupa ce a returnat alimentele furate. Le-a povestit polițiștilor ca are trei copii adoptați pe care nu are cu ce ii hrani. Femeia suferise o lovitura grava…

- Greva declanșata, marți seara, de salariații societații care asigura transportul public in municipiul Ploiești continua miercuri dimineața, angajații nerespectand obligația de a scoate pe traseu 30% din flota. Directorul SC Transport Calatori Express (TCE) Ploiești, Nicolae Alexandri,…

- Cele 37 de percheziții derulate, joi, de polițiștii prahoveni, au adus 30 de persoane la audieri, iar cercetarile continua. La adresele vizate de descinderi, oamenii legii au gasit sute de mii de țigari de contrabanda.