- Angajatii unei primarii din judetul Gorj si consilierii locali au vorbit la telefonul de serviciu cu rudele sau prietenii plecati in strainatate, a constatat un raport al Curtii de Conturi, potrivit Money.ro. Reprezentantii Curtii de Conturi au constatat ca s-au ...

- Si-au umflat salariile, apoi n-au mai avut fonduri sa le achite! Este o situatie confirmata de inspectorii Curtii de Conturi care au verificat toate cheltuielile de la Primaria Stanesti, unde angajatii sunt, in continuare, cu salariile in...

- Curtea de Conturi a Romaniei a emis recent o sinteza a acțiunii de audit desfașurate in vara anului trecut la Primaria Municipiului Dej. In urma controlului s-au descoperit mai multe deficiențe. Inspectorii Curții de Conturi au descoperit ca in intervalul iulie 2014 – 2017 au fost angajate și platite…

- Potrivit raportului Curtii de Conturi, in anul 2016, in buzunarele primarului Dumitru Buscoiu si ale viceprimarului Ioan Costin, din comuna bistrițeana Zagra, au intrat cateva sute de lei in plus la salariu, reprezentand spor pentru conditii vatamatoare.

- Curtea de Conturi a constatat un prejudiciu de aproape un milion de lei la Primaria Ionesti. Printre sporuri acordate ilegal si alte cheltuieli constatate nelegale de inspectorii Curtii de Conturi, la Primaria Ionesti s-a vorbit mult si la telefon. C...

- Salariații Agenției pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj și din alte 41 de centre teritoriale naționale se simt, in continuare, profund nedreptațiți de scaderile salariale cauzate de ilegalitațile ce se fac prin incadrarile diferite ale celor de la centru (APIA București) fața de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, vineri, despre salariile din cadrul institutiei pe care o conduce. Aproximativ 8000 de politisti vor ramane fara unele sporuri. „Toata lumea a așteptat raportul postat pe site-ul Guvernului, eu va propun sa procedam la fel. Astazi, va fi…

- Dupa greva din toamna, sindicatul Transloc din OTL nu s-a mai impacat cu conducerea societații, și nici cu cea a Primariei Oradea. Joi, șefii sindicatului Transloc au convocat intalniri cu colegii lor, in depoul OTL. Noile nemulțumiri se leaga de plafonarea concediului de odihna la 25 de…

- Scandalul preventiv al majorarii salariilor crește pe masura ce se apropie termenul confruntarii contabile. Se bat cap in cap doua estimari privind numarul celor care prin majorarile astea vor pierde bani: Guvernul zice ca doar 3%, in timp ce sindicatele vestesc o apocalipsa de 80% STOP Devine insa…

- • GAURA in BUGET de 15 miliarde de lei, la o singura primarie Majoritatea primariilor din județ au probleme mari cu bugetele locale inca de la inceputul anului. Abia le ajung banii sa achite salariile angajaților. La Prigoria, cu banii colectați din taxele și impozitele locale se…

- Curtea de Conturi a stabilit ca Primaria Sector 3 a creat un prejudiciu major, de aproape 300.000 lei, pentru ca nu a schimbat 237 de arbori care s-au uscat și nu au fost inlocuiți, deși aceștia se aflau in garanție.

- Dintre declaratiile Olgutei Vasilescu: Angajatii n-au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul; Angajatorii n-au legatura cu statul. Este o confuzie generala, cred ca foarte putini dintre moderatori si cei care au discutat zilele acestea legea salarizarii au si ciitit legea; Este redifuzata o declaratie…

- „In ultimele sase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitatiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis si noua comunicatul de presa remis dumneavoastra. Le adresam, din nou, invitatia la dialog,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a precizat ca statul nu ar avea cum sa intervina și sa negocieze pentru salariații din sectorul privat, insa este convinsa ca salariile nu vor scadea dn cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- PNL susține ca “prostiile fiscale gandite de Dragnea și Valcov” iși fac acum simțite efectele cand o parte a angajaților vor incasa in luna februarie salarii mai mici. Liberalii avertizeaza ca așa-numita revoluție fiscala nu a facut altceva decat sa destabilizeze economia și sa afecteze nivelul de trai…

- Primarul municipiului Galati afirma ca salariile de baza pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul Primariei municipiului Galati vor fi mentinute la acelasi nivel al salariului net, pe care l-au inregistrat la sfarsitul lui 2017. Intrucat contributiile datorate de catre angajat,…

- Va reamintim, sindicaliștii din STPT au mers sa depuna un memoriu, la inceputul acestei saptamani, la primarie. Ei s-au plans ca nu și-au mai primit salariile de doua luni și le-au dat un ultimatum celor responsabili: 24 ianuarie. Cum 24 ianuarie a fost zi de sarbatoare, iar bancile nu au…

- Vizita reprezentanților Sindicatului Independent „Armonia” din RATT la primarul Nicolae Robu nu s-a soldat cu nici un rezultat concret, edilul-șef neputand avansa nici un termen la care vor fi platite salariile vatmanilor și șoferilor regiei de transport. Primarul le-a raspuns sindicaliștilor in scris…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile cu cateva zile intarziere. Angajații din invațamantul brașovean isi vor primi banii in data de 14, nu in data de 10 a fiecarei luni, cum era pana acum, a anuntat Ministrul Educatiei Naționale (MEN) , Liviu Pop, pe Facebook. Aceasta se datoreaza…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…

- Politistii vor beneficia, incepand din luna februarie 2018, de majorari salariale prin creșterea unor sporuri, informeaza Ministerul Afacerilor Interne intr-un comunicat de presa. De majorari vor beneficia peste 28.000 de polițiști. „Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o…

- Toți cei 26 de angajați ai Clubului Pandurii Targu Jiu sunt in concediu de odihna in aceasta luna. Neplatiți de trei luni, salariații se gandesc la ce e mai rau. Pe 17 ianuarie se va stabili daca gruparea de fotbal intra sau n...

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in 2017), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica.

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- Pana nu demult, angajatii din institutii publice, fie ei functionari publici sau personal contractual nu se puteau lauda toti cu salarii babane. Acum insa, da. Cei de la varful institutiilor au ajuns sa castige si aproximativ 3.000 de euro lunar, in timp ce angajatii aflati la baza scarii ierarhice…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,1% in UE, in trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 16,5%, potrivit datelor publicate…

- Automobile Dacia Pitești a negociat cu sindicatele și au convenit o marire cu 20% a tuturor salariilor, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator. ”Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017 si…

- La controlul efectuat de Curtea de Conturi, in acest an, la Primaria Campina, au fost descoperite unele nereguli in acordarea de sporuri și indemnizații unor angajați din administrația locala. Practic, au fost oameni care au primit mai mulți bani decat li s-ar fi cuvenit. Valoarea neregulilor depașea…

- Transferul contributiilor sociale pentru pensii si sanatate este pe ultima suta de metri, iar aplicarea masurii da batai de cap mediului privat. Patronii și angajații trebuie sa decida modul in care vor fi pastrate aceleași salarii nete. Fie vor fi majorate lefurile brute, fie se vor acorda…

- Transferul contributiilor sociale pentru pensii si sanatate este pe ultima suta de metri, iar aplicarea masurii da batai de cap mediului privat. Patronii si angajatii trebuie sa decida modul in care vor fi pastrate aceleasi salarii nete. Fie vor fi majorate lefurile brute, fie se vor acorda bonusuri,…

- Cladirile degradate ale Arhivelor Nationale din Cluj pun in pericol angajatii Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee…

- Angajatii din cadrul Arhivelor Nationale Cluj sunt in pericol, din cauza conditiilor de la locul de munca, in cladiri degradate, fara incalzire, in care este umiditate ridicata, igrasie si mucegai, iar o parte din plansee s-au prabusit, potrivit unui raport de audit al Curtii de Conturi.

- 1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore și, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din Grecia; 2. Angajații din sectorul public și privat din Grecia au anunțat organizarea unei greve de 24 de ore; 3. Uniunea Sindicala a angajaților…

- „Din ianuarie, un consilier cu vechime si gradatie 5 de la Bucuresti va avea salariul mai mare ca un director executiv din teritoriu. Noi avem un volum de munca foarte mare, in judetul Iasi sunt 187.000 de pensionari in plata si peste 170.000 de salariati cu stagii de cotizare. Nu avem personal suficient,…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a Camerei Deputatilor, care a precizat ca suma necesara a fost inclusa in bugetul pe anul viitor.…

- Angajații AJPIS Alba au protestat marți dimineața in fața instituției. Marea lor nemulțumire este legata de salariile care au crescut pentru majoritatea bugetarilor, cu exceptia lor. „Suntem instituția care platește cel mai mare venit din țara și, avand in vedere ca avem salariile cele mai mici, pentru…

- "Salariile vor scadea pentru jumatate din personal. Cele mai mari scaderi vor fi la directori și la inspectorii superiori, 20% la directori și 15% la inspectorii superiori. Sunt reduceri mari. Am cerul Guvernului soluții, fie sa ne excepteze, cum au exceptat ANRE sau ANCOM, fie sa ne dea creșterea…

- Salariile a jumatate dintre angajații Consiliului Concurenței vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marți, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Cei peste 2.200 de angajați ai Minisiterului Afacerilor Externe (MAE) vor obține cele mai mari salarii medii din ministere, in 2018. Aceștia vor avea anul viitor salarii medii de aproximativ 10.300 de lei net pe luna, cu 12% mai mult decat anul acesta, potrivit calculelor facute de ZF.ro, pe baza informațiilor…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Inițiativa legislativa a unui grup de deputați, printre care Sergiu Sarbu, Ștefan Creanga, Anatol Zagorodnai, Georghe Mocanu și Valerian Bejan, de majorare substanțiala a salariilor angajaților Curții de Conturi a fost avizata astazi pozitiv de Guvern. Potrivit proiectului, președintele Curții de Conturi…

- Aproximativ 1.000 de angajati din cadrul agentiilor de plati si interventii pentru agricultura (APIA) din tara se vor afla, astazi, in fata sediului Guvernului, pentru a cere, din nou, ca salariile lor sa nu scada de la 1 ianuarie 2018.