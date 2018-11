Stiri pe aceeasi tema

- Patronul patiseriei, un cetațean de origine turca, a negat totul si nu a vrut sa dea nicio explicație. Mai mult, a devenit agresiv cu jurnalistii sositi la fata locului. Clientii patiseriei au fost socati cand au vazut imaginile. Revoltati, oamenii au cerut autoritatilor sa ia masuri. Imaginile…

- Un clip video postat pe Facebook arata în ce condiții sunt spalate tavile și vasele, la o patiserie cunoscuta din Slatina. O angajata folosește un butoi cu apa amplasat în spatele blocului în care funcționeaza spațiul comercial.

- S-au facut 6 luni de cand Meghan Markle și-a facut intrarea in familia regala britanica prin casatoria cu prințul Harry. De atunci, fosta actrița a caștigat simpatia publicului, dar a atras antipatia unor angajați ai casei regale. Aceștia se plang ca Markle este extrem de matinala. Se trezește in fiecare…

- Poate te aștepți ca in copilarie Costel Bojog sa se fi distrat maxim și ghici ce, ai dreptate! Comediantul a povestit in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț despre poreclele pe care le avea in copilarie și despre ce desert iubea cel mai tare. Costel Bojog și-a adus aminte și de o boacana dupa care…

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Angajații IGSU au stabilit ca explozia a afectat apartamentele de la etajele 14,15,16,17 din scara Nr. 6 a blocului. In procesul de cercetare, salvatorii și pompierii au depistat doua cadavre inclusiv și trupul neinsuflețit al unui minor. Corpurile neinsuflețite au fost gasite la etajul 14. Salvatorii…

- Este vorba despre o neințelegere intre aceste familii și patronul alimentarii de la parterul blocului. Pe scurt, scara are doar o intrare prin spatele blocului. Alimentara are și ea doua uși de-o parte și de alta a caii de acces in blocul O2. Ei bine, atunci cand furnizorii aduc marfa la alimentara…

- Proprietarul blocului din sectorul 5 care a ars din temelii, lEsand pe drumuri 54 de familii, are o poveste de via:E incredibilE, cu legEturi care traverseazE lumea interlopE "i ajung panE in mediile mondene ale Capitalei.