Angajatii unei cafenele din Tokyo au fost inlocuiti de un robot care face singur cafeaua si o serveste (Video)

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca "minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere". "Eu apreciez…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca mai da o sansa PSD si ca o desemneaza in functia de premier al Romaniei pe Viorica Dancila. "Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea primului ministru.…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- In timpul unui discurs fara precedent la care au luat parte peste 7.000 de militari, presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Dupa ce lansarile de rachete din 2017 au speriat multi oameni si au dus la exercitii in tarile din raza de actiune a acestora, Phenianul a anuntat ca testele nucleare vor continua si in anul 2018. Regimul lui Kim Jong Un a laudat toate testele nucleare si cele cu rachete care au avut loc in…

- Gheorghe Dimitrescu, consilierul lui Florin Iordache (foto) care a aranjat pe bani grei vizita lui Liviu Dragnea in SUA, va fi noul consul al Romaniei la Bonn, conform unei Hotarari de Guvern initiate de ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Hotararea de Guvern s-a aflat pe ordinea de zi…

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Dovezi convingatoare, care nu pot fi puse la indoiala, confirma existenta OZN-urilor, spune fostul sef al unui program secret din cadrul Pentagonului. Luis Elizondo sustine ca probe solide arata ca Pamantul a fost vizitat de obiecte zburatoare neidentificate, care folosesc tehnologii ce nu…

- Despre Samsung Galaxy X am tot vorbit, iar acum avem, in sfarsit, informatii despre ce este, mai exact, acest telefon. Samsung Galaxy X este, de vreun an de zile, un telefon misterios pe fondul caruia mai toata lumea a speculat. Acesta urma sa fie un telefon revolutionar, cu ecran pliabil,…

- Partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal sunt deschise, incepand din acest weekend, pentru turistii care au decis sa isi petreaca sarbatorile de iarna la munte. Stratul de zapada atinge 30 de centimetri, iar pe una dintre partii sunt pregatite si tunurile de zapada. O vreme excelenta pentru…

- Metrorex si RATB vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Autoritatile de la Stockholm au decis sa majoreze varsta minima de pensionare de la 61 la 64 de ani. Hotararea care va intra in vigoare in anul 2026 a fost luata dupa ce ultimele studii au aratat o crestere semnificativa a duratei medii de viata. Suedezii traiesc in prezent cu aproape 2,5…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a anuntat sambata "incheierea razboiului" dus de trei ani de catre fortele guvernamentale pentru a elimina organizatia jihadista Statul Islamic (ISIL/Daesh) din Irak, relateaza AFP. "Fortele noastre controleaza complet granita irakiano-siriana si anunt deci…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Oficialii de la Tokyo intentioneaza sa cumpere un sistem de rachete care sa ofere capabilitatea de a ataca diferite locatii din Coreea de Nord. Incepand din aprilie 2018, Japonia isi propune sa aloce o parte din bugetul pentru securitate pentru a studia daca avioanele F-15 ar putea sa lanseze…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, printre care si cel al SUA, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept. Tudorel Toader…

- Primaria Capitalei va acorda peste 1.000 de vouchere de vacanta angajatilor sai. Astfel, 1.110 angajati ai primariei vor primi indemnizatie de vacanta sub forma de voucher in valoare de 1.450 de lei, adica 1.609.500 de lei in total platiti din banii bucurestenilor, arata jurnalistul Catalin…

- Pe 2 decembrie au fost proteste in Piata Victoriei fata de ridicarea unui targ de Craciun. Pana la urma, decizia Primariei a fost sa anuleze planul. Subiectul a fost cat se poate de serios, dar acum, dupa ce lucrurile s-au linistit, te poti amuza cu unele dintre glumele facute pe seama deciziei Gabrielei…

- Managerul Spitalului Judetean Braila Delia Rasnoveanu a primit o amenda de 1.000 lei dupa ce in presa au aparut poze cu pacienti proaspat operati trasportati pe holuri, printre vizitatori, catre Terapie Intensiva (ATI). O amenda de 500 de lei a primit si asistenta care coordoneaza Serviciul de limitare…

- Elon Musk intentioneaza sa trimita pe Marte un automobil Tesla, unul dintre primele modele. Anuntul a fost facut pe Twitter chiar de Musk, care a precizat ca din automobil va rasuna "Space Oddity", cantecul lui David Bowie, arata The Washington Post. "Destinatia este orbita planetei…

- Coreea de Nord a anuntat, miercuri, ca a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala care poate transporta un focos nuclear catre orice tinta din Statele Unite ale Americii. Racheta intercontinentala cu raza lunga de actiune Hwasong-15 a fost lansata cu succes, in baza ordinului…

- CSAT se reuneste marti, de la ora 12:00, la Cotroceni. Este prima sedinta CSAT dupa ce Romania a adoptat legea referitoare la achizitia sistemului de rachete Patriot de la americani, act normativ promulgat luni de presedintele Klaus Iohannis. In plus, miercuri va fi semnat contractul…

- Premierul Mihai Tudose nu se simte vizat de proteste, el declarandu-le jurnalistilor, luni, la Parlament, ca Legile Justitiei, precum si Codul Fiscal sunt in Parlament. "Legile Justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca a refuzat sa fie numit "Persoana Anului" de revista Time, dupa ce reprezentantii publicatiei i-au cerut un interviu si o fotografie, fara sa ii confirme ca ii vor acorda acest titlu, informeaza AFP. "Revista Time a sunat sa imi spuna ca probabil…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Inca de la primele ore, coalitia formata de PSD-ALDE-UDMR si reprezentanti ai UNJR din Comisia condusa de Florin Iordache a abrogat dreptul presedintelui Romaniei de a refuza numirea procurorilor si judecatorilor simpli, asta dupa ce miercuri au fost adoptate numeroase amendamente ce vor avea un efect…

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…

- Informatizarea institutiilor din Romania merge greu si uneori da rateuri, am putea concluziona vazand ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) accepta si reclamatii depuse online, dar numai... in conformitate cu un anumit program. Situatia incredibila a fost semnalata…

- Cea mai lunga aeronava din lume, hibridul Airlander 10, a inregistrat un incident neprevazut sambata, la doar 24 de ore dupa un zbor de succes efectuat in timpul procedurilor de testare. Combinatie de avion si dirijabil, Airlander 10, care are o lungime de 92 de metri, este inca in plin proces…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut, miercuri, pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicatorul Robor la…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului de la Phenian" si a apreciat ca Asia nu poate sa fie luata ostatica de regimul nord-coreean. "Viitorul acestei regiuni si a minunatilor ei locuitori nu poate sa fie luat ostatic de fantasmele de cucerire violenta…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- O versiune falsa a aplicatiei de mesagerie WhatsApp a fost descarcata din magazinul online Google Play de peste un milion de ori, de utilizatorii de Android. Aplicatia se numeste Update WhatsApp Messenger si intre timp a fost indepartata din Google Play, arata BBC. Nu se stie pentru…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, in opinia sa, amanarile succesive ale sedintelor de guvern in care trebuia adoptata ordonanta de urgenta privind modificarea Codului Fiscal nu e nicio problema. "Cred ca atunci cand este vorba despre adoptarea in…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…