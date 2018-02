Stiri pe aceeasi tema

- "Revocarea este o chestiune de oportunitate politica..." Conducerea DNA face o treaba buna, a reiterat, vineri, președintele Klaus Iohannis, subliniind ca "ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi schimbe opinia". "Ce ne-a prezentat Tudorel Toader a fost lipsit de temeinicie. Nu a prezentat motive…

- Conducerea unitatii explica totusi ca nu este vorba de angajari noi, ci doar despre transformarea unor posturi, fara sa existe vreun impact bugetar asupra spitalului. „Numarul de rezidenti a fost suplimentat pentru ca depinde de cifra de scolarizare anuala, sunt oricum platiti prin Ministerul Sanatatii,…

- Minerii de la Cariera Jilț Nord au refuzat sa inceapa lucrul, in aceasta dimineața, nemulțumiți de armonizarea salariala și de faptul ca nu au primit al doilea fluturaș de salariu așa cum a promis conducerea CEO. Minerii de la schimbul I se afla in sala de apel și așteapta sa discute cu conducerea companiei.…

- [caption id="attachment_40090" align="alignleft" width="387"] Foto: nataliaionel.com[/caption] Bijuterii, broderii, jucarii de pluș, carți și suvenire, toate acestea au putut fi procurate la Targul de Caritate, organizat de elevii de la liceul ”Boris Cazacu” din Nisporeni pe 7 februarie. Potrivit Valentinei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a respins numirea lui Grigore Chis la conducerea casei de brokeraj clujene BRK Financial Group (BRK), functie pe care acesta a mai detinut-o in perioada 2009-2015. “Consiliul de Administratie va adopta cat mai curand posibil o hotarare cu…

- Ministrul Sanatații Sorina Pintea a anunțat ca vor fi luate masuri administrative in cazul Spitalului de Arsuri. Oficialul a efectuat o vizita la unitatea medicala pentru a discuta cu conducerea spitalului și cadrele medicale. Pintea a spus ca cel mai important este tratarea pacienților și a precizat…

- Conducerea ALDE a anuntat ca va schimba cativa secretari de stat Liderul ALDE Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Evaluarea secretarilor de stat ai ALDE a fost finalizata si liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca vor fi câteva schimbari. Criteriile care…

- In bugetul pe anul 2018, Primaria Sectorului 1 va aloca 5 milioane RON pentru cheltuielile de bunuri și servicii ale spitalelor • Prioritatea numarul 1- Spitalul Clinic de Chirurgie Plastica Reparatorie și Arsuri Primaria Sectorului 1 va aloca in acest an importante fonduri de la…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. „Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in…

- Un medic de la Spitalul de Arsuri acuza ca nu i-au fost platite contribuțiile la sanatate și pensii. Doctorul Camelia Roiu susține ca unitate medicala la care lucreaza nu i-ar fi platit taxele de mai bine de jumatate de an. Medicul Camelia Roiu a scris intr-un mesaj publicat pe pagina personala de Facebook…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, da asigurari ca nu vor scadea salariile militare, ci ca acestea vor crește in medie cu 3%. Intr-o declarație de presa, conducerea MApN a prezentat calculele bazate pe noua lege a salarizarii, dupa eliminarea, de la 1 ianuarie, a unor categorii de sporuri.…

- Consilierul județean liberal Adrian Cozma, acuza conducerea CJ ca și-au cumparat mașini lux și nu autoutilitare așa cum era trecut in hotararea de consiliu. Acesta a postat in acest sens și un mesaj pe Facebook: „Vreau votul inapoi. UDMR m-a inșelat (din nou). Am votat achiziționarea unor AUTOUTILITARE,…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- Tehnicianul Domenico Di Carlo a fost numit antrenor al echipei Novara, in locul lui Eugenio Corini, demis duminica. La Novara va evolua din acest an si George Puscas. Domenico Di Carlo a semnat un contract pana in 2019, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon.Conducerea clubului italian…

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș se afla, de luni dimineața, la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara pentru a verifica condițiile de la aceasta unitate sanitara. Inspectorii sunt acolo dupa ce, in mediul online, au aparut fotografii cu condițiile dezolante și…

- Reprezentanții spitalului au primit, in urma controlului inspectorilor DSP, o amenda de 5.000 de lei pentru cazarea pacienților in condiții improprii și li s-a interzis sa mai interneze pacienți in acele saloane insalubre (doua saloane aflate la etajul 2, care aparțin de secția de Pneumologie).…

- Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Timis, Dana Spac, a declarat, luni, corespondentului Mediafax, ca o echipa de medici inspectori fac verificari la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara. "O echipa formata din medici inspectori din cadrul DSP Timis fac verificari, de…

- Fotografia cu batranul aflat pe patul de spital, intr-un mediu dezolant, cu pereți murdari și degradați, cu noptiere in care rugina a sapat ani și ani și un pat care „a facut razboiul” a facut inconjurul Internetului. „Anul 2018, Romania, Timișoara, Spitalul de Boli Infecțioase Victor…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, e convins ca pentru echipa sa ar fi o tragedie daca nu s-ar califica in play-off-ul Ligii 1, insa se teme și de faptul ca stadionul Ștefan cel Mare nu va fi plin la jocul cu CSU Craiova. "Murim cu totii. E clar ca va fi o explozie daca nu prindem…

- Postul de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie de la Dobrita a fost scos la concurs. Spitalul din comuna Runcu este condus interimar de Ion Ciochina, de circa 6 luni, dupa ce mandatul de trei ani i-a expirat. Ciochina spune ca iși va depu...

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Conducerea spitalului Teodor Andrei din Lugoj a demarat o verificare interna dupa ce un parinte a facut publice cateva imagini cu o sticla de lapte murdara. Barbatul sustine ca sticla cu lapte i-a fost adusa de catre o asistenta pentru a fi hranit baiatul sau internat la sectia de pediatrie. Omul este…

- Conducerea unitatii doreste ca printr-un proiect al Bancii Mondiale sa fie achizitionate mai multe ventilatoare, dar si incubatoare. „Este vorba despre aparatura foarte scumpa, pana acum am cumparat din bugetul propriu cat ne-am permis. Proiectul este in curs de elaborare, ne-am dori sa putem achizitiona…

- Institutul de Psihiatrie Socola se afla intr-o situatie delicata, fiind la un pas de a fi executat silit pentru neplata unor taxe si impozite in valoare de 22.000 de lei. Primarul comunei Sipote, Puiu Constantin, sustine ca managerul Gabriel Oprisan ar fi refuzat sa plateasca impozitul pe cladirile…

- Daca in cazul Parcului Balcescu, ce arata tot mai dezolant de la un an la altul, Primaria Oradea ezita sa rezilieze contractul de concesiune semnat in anii ’90 cu firma Murray Press, iata ca aceeași administrație locala este mult mai curajoasa, atunci cand vine vorba despre ambițiile…

- Conducerea spitalului din orasul Huedin, judetul Cluj, a declansat o ancheta, dupa ce rudele unei femei decedate au facut acuzatii extrem de grave la adresa personalului de la morga. Oamenii spun ca, la ridicarea cadavrului, au constatat ca femeia avea infasurat un pampers pe cap, iar unul dintre angajatii…

- Familia unei femei decedate reclama un incident halucinant survenit la morga spitalului din Huedin. Capul celei decedate era înfașurat într-un scutec, iar nasul era rupt. Familia reclama nereguli de la internare și pâna la pronunțarea decesului. Rudele…

- În noaptea de Craciun, o familie din Cluj a mers de urgența la Pediatrie 3 cu fetița lor, fiindca avea probleme de sanatate. Acolo s-au lovit de ore întregi de așteptare, asistentele nu au crezut ca micuța este bolnava și a primit un tratament necorespunzator, dupa spusele ei. „Am…

- Pe fondul situației economico-financiare dificile, Thermoenergy SA a acumulat datorii catre bugetul de stat și bugetul asigurarilor sociale de 4.780.566 de lei. Conducerea furnizorului de energie termica susține ca nu poate achita datoriile in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- V. Stoica Medicul primar obstetrica-ginecologie Calin Boeru s-a intors la conducerea maternitații ploieștene de la finalul anului trecut. Acesta ocupa in prezent funcția de director medical interimar al Spitalului de Obstetrica-Ginecologie Ploiești, dupa ce ani la rand a fost managerul acestei unitați…

- Pacientele internate la Secția Ginecologie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor beneficia de condiții mai bune in perioada in care vor sta internate. Conducerea unitații medicale a reabilitat deja și a dotat cu mobilier nou patru dintre cele opt saloane, dupa scandalul care s-a lasat cu…

- Inca de cand a fost ales presedinte al Consiliului Judetean, Marian Mina a spus, clar si raspicat, ca prioritatile sale vor fi sanatatea, cultura si infrastructura judetului. Si s-a tinut de cuvant! La un an de la preluarea mandatului, el sustinea o conferinta de presa, in care, alaturi de colaboratorii…

- In aceste zile, brașovenii care au drum prin mall-ul Coresi vor putea cumpara decorațiuni de Craciun realizate de micii pacienți internați in Spitalul de Pediatrie. Spitalului de Copii și Clubului Rotary colaboreaza in aceasta actiune menita sa stranga fonduri pentru unitatea sanitara. Toți banii stranși…

- Motivarea Tribunalului Alba in dosarul de delapidare de la Agentia CEC Bank din orasul Zlatna, judetul Alba, arata modul in care a actionat inculpata condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare. Metesan Elena recunoscut faptele si a precizat ca, in realitate, a vrut sa ”saboteze” activitatea bancii.

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- Trei categorii de romani vor putea sa ceara sa li se dea, deodata, toti banii din contul de pensie privata, Pilonul II. Pana acum erau reglementate detaliile prin care numai doua categorii de persoane puteau face acest lucru, toti ceilalti contribuabili primind banii in transe.

- Guvernul a aprobat astazi semnarea contractului de finanțare de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) a proiectului de interconectare a rețelelor electrice cu România, printr-un împrumut în suma de 80 milioane de euro. Cabinetul de miniștri l-a împuternicit pe vicepremierul,…

- Spital cu paturi si cearsafuri in geam. Se intampla la Spitalului de Urgenta din Targu Jiu, acolo unde doua sectii arata exact ca acum 30 de ani. Pentru a nu ingheta in saloane, pacientele pun paturi in geam. Conducerea spitalului spune ca sunt bani pentru renovare, dar nu au gasit inca firme dispuse…

- Pește urât mirositor și mamaliga cu viermi. Asta au primit în meniu mamele internate cu copii la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Potrivit stiri.tvr.ro, mâncarea a fost livrata de o firma de catering care, în urma cu câteva luni, a fost amendata de protecția…

- Potrivit The Hollywood Reporter, bugetul alocat petrecerii din vinerea de dinaintea galei va fi redirectionat unui fond din care vor fi platite cheltuielile de judecata si consilierea legala privind hartuirea la locul de munca nu doar din industria divertismentului. Initiativa vine din dorinta agentiei…

- Federatia Romana de Fotbal a platit in 2016, potrivit propriilor documente, suma de 628.000 de euro pentru reincadrarea angajatilor concediati si care au demonstrat in instanta ca li s-a facut o nedreptate. In aceeasi perioada, suma alocata de federatie investitiilor a fost de numai 556.000…

- Vineri, 8 decembrie 2017, de la ora 10.30, prefectul judetului Satu Mare a participat in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ la o intalnire cu viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene si secretarul de stat in Ministerul …

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Maratonistul fara o mana din Aiud, Polgar Levente, a reusit sa se inscrie la cea mai grea competitie din lume, ”Arctic Ultra 6633”, care va avea loca in luna martie 2018, in nordul inghetat al Canadei. Sportivul care in timpul liber lucreaza in constructii a beneficiat de o campanie de strangere de…

- Unitatile spitalicesti din Gorj vor primi aproape 5 milioane de lei, pentru a putea functiona pana la finalul anului. Banii vor fi distribuiti in baza indicatorilor si a numarului de paturi contractabile pe fiecare spital in parte....

- Peste 500 de oameni au participat, pe 1 decembrie, la cea de-a patra ediție a Galei Generozitații. Evenimentul a început cu un concert caritabil și a continuat cu o licitație a obiectelor de arta. Banii colectați în urma vânzarii biletelor, donațiilor și licitației vor…

- Cum este patronul Simona Halep. Ce salarii le ofera liderul WTA angajaților sai. La hotelul proaspat achiziționat in Poiana Brașov, salariile angajaților sunt mai mari decat cele din presa, sa zicem. Stabilimentul are 15 angajați, iar media caștigurilor lunare depașește 2.200 de lei. Ce fel de patron…

- Vești bune pentru romanii cu tuberculoza! Ministerul Sanatații (MS) va dubla bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei, astfel incat toți bolnavii sa beneficieze de tratamente compensate sau gratuite. Ministerul Sanatații susține ca va aloca peste 41 milioane…

- Lumea artistica a mai pierdut o stea. Dupa Stela Popescu, care a incetat din viata saptamana trecuta, saptamana aceasta a inceput cu o noua veste proasta dupa ce s-a aflat ca a murit si Cristina Stamate.