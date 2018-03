Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca majorarile salariale din domeniul sanatatii, ce intra in vigoare incepand cu luna martie, sunt binemeritate, fiind o reparatie morala pentru medici. Sorina Pintea a precizat ca majorarile ajung pana la 172- si vin dupa o lunga perioada in care cadrele…

- Luiza Radulescu Pintilie Dupa o saptamana tensionata, cu proteste declansate, oprite si reluate, cu negocieri esuate, activitatea de la Salina Slanic a reintrat in ritmul normal, atat in zona productiva, cat si in cea turistica, dupa cum ne-a confirmat, ieri, directorul acesteia – ing. Anghel Belea.…

- Luiza Radulescu Pintilie Asa cum avertizasera inca de vineri, angajatii Salinei Slanic au continuat ieri sa protesteze, nemultumiti de nivelul minim al salariilor pe care ar trebui sa le incaseze astazi si de rezultatul rundelor de negocieri purtate saptamana trecuta cu directorul general al Societatii…

- Greva declansata saptamana trecuta de angajatii Salinei Praid continua si luni, protestatarii asteptand sa se ia o decizie legata de revendicarile lor in sedinta Consiliului de Administratie (CA) al Salrom, care va avea loc marti, a precizat, pentru AGERPRES, liderul de sindicat Kelemen Jozsef. "Continuam…

- Minerii de la Salina Slanic-Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au reluat greva spontana intrucat revendicarile lor nu au su fost solutionate de catre conducerea companiei....

- Luiza Radulescu Pintilie Dupa ce angajatii Salinei Slanic – Sucursala a Societatii Nationale a Sarii, Salrom – au stopat dupa o zi conflictul spontan pe care il declansasera marti, 20 februarie, punandu-si sperante in discutiile purtate la Bucuresti, la nivelul patronatului si apoi la fata locului,…

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. PUTEREA…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru acest an, care s-a inscris ca cel mai important proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de luni, a decurs intr-o „atmosfera a concordiei”. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a menționat…

- Mii de profesori au participat la un miting in centrul capitalei slovene, Ljubljana. Ei cer creșterea salariilor. Protestul face parte dintr-o serie de acțiuni declanșate de funcționarii din serviciul public.

- Coruptia reprezinta principala problema si impediment in dezvoltarea pe mai departe a Republicii Moldova, a declarat miercuri seara ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, invitat la postul de televiziune NTV Moldova, informeaza portalul IPN. 'Coruptia se observa peste tot, nu doar la nivel…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Buzoienii vor fi consultați de Primarie inainte de aprobarea Regulamentului privind activitațile de taiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Buzau.

- Consilierii locali sunt convocati luni, 12 februarie, de la ora ora 16.30, in sedinta ordinara pentru a dezbate doua proiecte de hotarare, printre care si aprobarea bugetului pe anul 2018, precum si estimarile pentru perioada 2019-2-21.

- Aprobarea bugetului comunei Bascov a comportat discuții furtunose cu repartizarea bugetului , pentru Centrul Cultural se prevazuse 1.400.000 lei vechi, o suma aberanta in opinia președintelui PNL Bascov, Dorin Vlasceanu, care este și consilier local. “Intr-adevar s-au desfașurat activitați culturale,…

- Avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE). ''PIB-ul Romaniei a accelerat in 2017 la un nivel estimat la 6,7%, un record post-criza. Principalul motor al…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. “PIB-ul României a accelerat în 2017 la un nivel estimat la 6,7%,…

- ,,Marea minciuna pe care cei de la PSD-ALDE au livrat-o românilor înaintea alegerilor din 2016 – &"creștem salariile!&" – iese la iveala, zilele acestea, în toata mizeria ei.

- Oamenii de știința au facut decoperirea secolului. In viitor, geoingineria ar putea fi folosita pentru a manipula fenomele meteorologice, dar vor exista consecințe severe. In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o…

- Cursul de schimb ar trebui sa fie de peste 5 lei/euro, dar este mentinut de Banca Nationala la un nivel care nu reprezinta realitatea din Romania, a declarat, joi, Viorel Catarama, presedinte director general Elvila. "Aş vrea să fiţi conştienţi de faptul că în România…

- La jumatatea anului trecut, guvernul condus de premierul Grindeanu a dublat salariile bugetarilor din administrația publica centrala și locala, iar legislativul a dat mana libera consiliilor județene și locale sa stabileasca singure dar și sa actualizeze anual salariile propriilor salariați. Mai mult…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, are loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea, aferenta lunii ianuarie 2018, cu urmatoarea ordine de zi: proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2017;…

- Intr-adevar, PNL a scos o carte in care este evidentiat tot ce nu s-a facut bine in guvernarea PSD. „Guvernul Grindeanu a fost votat in Parlament pentru a duce la indeplinire 724 de masuri, un vot care a fost ca o Biblie pentru PSD. Numai ca din aceste masuri, au fost duse la indeplinire…

- Cresterea tuturor elementelor de cost la nivelul productiei si deprecierea leului vor determina scumpiri cu 6-8% la alimentele de baza, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara - FSIA.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, ca a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezinta prioritati. Acestea vizeaza acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati,…

- Cresterea nivelului de dependenta de conturile online ii face pe oameni sa se confrunte din ce in ce mai des cu dilema reprezentata de alegerea unor parole suficient de sigure pentru a le oferi protectie in fata unor eventuale atacuri informatice. Ca urmare, unii utilizatori recurg la alegerea…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, citat de…

- Suma alocata pentru fiecare elev la creste de la 330 de lei la 355 de lei. Banii vor fi folositi pentru a se acoperi cheltuielile cu pregatirea profesionala a cadrelor didactice, cheltuielile cu testarea periodica a elevilor (examenele nationale), precum si cheltuielile prevazute la articolul bugetar…

- Cele opt ore pe zi pe care le petrecem la birou pot avea o influenta foarte mare asupra sanatatii noastre si asupra starii de bine. Potrivit opiniilor autorizate ale specialistilor, mediul de lucru ne poate afecta sanatatea prin actiunea negativa a poluantilor atmosferici si a toxinelor care, spre…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa isi confectioneze singuri mobilierul din casa, iar acest lucru se observa in vanzarile in crestere ale retailerilor de bricolaj. „Se vand foarte bine panourile gata finisate din pal melaminat, pe care noi le debitam si le cantuim, in asa fel incat…

- Timbrul de mediu va reveni in acest an, dupa toate probabilitațile, dar sub o alta forma. O inlocuire a taxei pe care posesorii de autovehicule o plateau sub forma timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a acestui an, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, potrivit Ministerului Finantelor Publice. Faţă de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018.Legea prevede ca plafonul pentru soldul bugetului general consolidat, precum si plafonul pentru cheltuielile de personal…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, joi, mentinerea actualelor rate ale dobanzilor, prezentand si estimarile privind inflatia si cresterea economica in zona euro, informeaza site-ul agentiei italiene ANSA. Principala rata a dobanzilor ramane la 0%, cea a creditelor marginale este…

- Senatorii si deputatii continua dezbaterea bugetului in comisii, dupa ce ieri au aprobat in mare viteza proiectele fiecarui minister sau ordonator de credite. Opozitia a pus intrebari, chiar daca nu intotdeauna au venit si raspunsurile dorite.

- Ședința are loc in aceasta dimineața, pe ordinea de zi figurand șapte proiecte de hotarare. Consiliul Local (CL) Huși a fost convocat pentru aceasta dimineața, de la ora 7.30, intr-o ședința de indata care are pe ordinea de zi șapte proiecte de hotarare. Primul punct se refera la aprobarea creditelor…

- "Pana in prezent, am identificat sapte scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor. Unii vor sa pastreze salariile brute din 2017 si in 2018. Altii vor sa pastreze salariile nete din 2017 prin modificarea salariilor brute. Cei din a treia categorie vizeaza pastrarea salariilor nete din 2017,…

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marti, Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca nu are emoții in privința adoptarii de catre Parlament a proiectului de buget pe anul 2018, iar președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca acesta nu va fi respins. Întrebat la Parlament daca are emoții în…

- Membrii birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit programul de dezbatere si adoptare a proiectului bugetului de stat pe anul 2018, astfel ca votul final va fi dat joi, 21 decembrie, ora 10.00, parlamentarii urmand sa lucreze si in zilele de doliu national.…