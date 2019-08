Stiri pe aceeasi tema

- Au fost, ani la rand, printre cel mai bine platiți angajați din economie, insa acum, la nivel regional, angajații din banking ii depașesc doar pe colegii lor din Bulgaria. Astfel, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs, media salariala neta din sectorul bancar este de 718…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania…

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in IT le incaseaza specialiștii din Estonia, a caror medie salariala neta este de 1.567 de euro pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Sunt urmați de cei Slovenia, cu 1.341 de euro lunar, cei din Cehia,…

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in marketing, PR și publicitate le incaseaza specialiștii din Slovenia, a caror medie salariala neta este de 1.910 euro, pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab. Sunt urmați de cei din Estonia, cu 1.650 de euro, lunar, și cei din Lituania,…

