Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj prin care bucureștenii ar fi informați sa nu consume apa direct de la robinet și nici sa nu foloseasca apa potabila pentru gatit, din cauza nivelului crescut de clor din aceasta, a iscat panica printre locuitorii Capitalei. Ce spun reprezentanții ApaNova.

- Un mesaj prin care bucureștenii ar fi informați sa nu consume apa direct de la robinet și nici sa nu foloseasca apa potabila pentru gatit, din cauza nivelului crescut de clor din aceasta, a iscat panica printre locuitorii Capitalei. Ce spun reprezentanții ApaNova.

- Vicepreședinte PNL Gabriel Dumitrașcu susține ca Gabriela Firea vinde iluzii bucureștenilor in privința Spitalului Metropolitan.In ședința Consiliului General al Capitalei, care va avea loc pe data de 31 ianuarie, se va discuta reconcesionarea bazei Pipera pentru proiectul propus acum un an…

- Ceferistii se pregatesc de revolta! Dupa angajații de la metrou și mineri, cer și ei condiții mai bune de lucru și salarii mai mari cu 50%. In caz contrar amenința chiar cu greva generala.

- Masura prin care Guvernul a „peticit” lefurile angajatilor din IT si cercetare-dezvoltare, dupa ce acestia au fost afectati anul trecut de mutarea contributiilor, a expirat la finalul anului 2018. Drept urmare, acestia angajati s-ar putea trezi cu salarii mai mici cu circa 10%, din acest an.

- A venit iarna adevarata, cu zapada abundenta, dar au aparut și problemele. Pe langa drumurile pe care se circula tot mai greu, au inceput sa se rupa copacii și crengile, iar la marginea orașului, firele de electricitate. Acoperișurile sunt incarcate cu zapada, iar blocurile de omat stau sa cada in capul…

- Angajatii din sectorul bugetar au primit doua zile libere in plus de sarbatori, in 24 si 31 decembrie, a anuntat joi, 13 decembrie, premierul Viorica Dancila. Oficialul a mai declarat ca a discutat cu ministrii Muncii, Sanatatii si Afacerilor Interne pentru a lua masuri pentru plata pensiilor si pentru…

- Menpad, o companie din China care produce componente pentru smartphone-urile Huawei, a anuntat angajatii ca va instaura un nou regulament de ordine interioara, care pedepseste angajatii care aleg sa isi cumpere iPhone-uri in locul unor produse chinezesti. Penalizarile pot fi foarte mari, in timp ce…