Angajații pot alege o zi concediu din motive personale Angajatii din Austria vor putea alege o zi din an in care sa isi ia "concediu personal", din motive private sau religioase, a anuntat marti Guvernul, in urma unei dispute legale privind Vinerea Mare. Totusi, aceasta zi nu reprezinta o noua zi libera, ci una pe care angajatii trebuie sa si-o ia din cota anuala de zile de concediu, a explicat guvernul de dreapta. Decizia a fost determinata de faptul ca luna trecuta Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis impotriva actualei legi austriece, care permite doar membrilor anumitor confesiuni crestine - mai ales protestanti - sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

