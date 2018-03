Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Strategia de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru urmatorii cinci ani. Documentul include masuri de prevenire a fenomenului, de protecție sociala și asistența a victimelor, precum și acțiuni de urmarire penala și judecare a cauzelor, scrie IPN.

- Akinyomi Abiola Stanley si Ijagbemi Henry Olaiya, originari din Nigeria, au derulat activitati de trafic de droguri - cannabis si comprimate MDMA, pe care le distribuiau pe raza municipiului Timisoara, cu pretul de 50-60 lei/gram cannabis, respectiv 4.000 lei/100 grame si 50 lei/comprimatul MDMA,…

- In perioada 27-29 martie 2018, Jandarmeria Prahova va desfasura exercitiul combinat pe linia interventiei antiteroriste la obiectivele din competenta Jandarmeriei Romane "Oleum 18". Exercitiul combinat cu forte in teren " OLEUM 18", este al VIII -lea dintr-o serie de exercitii integrate organizate de…

- Duminica dupa-amiaza un pitestean era abandonat pe strada, acesta murind inainte ca echipajele de la salvare sa soseasca. Cercetarile efectuate de oamenii legii au aratat faptul ca Alexandru Tutulica, barbatul ce a murit, era un consumator de droguri, iar numele acestuia aparea intr-un dosar in care…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe…

- Procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat, joi,trei perchezitii domiciliare in Pitesti si Slatina, avand informatii ca tinerii care si-au aruncat prietenul mort in strada au cumparat etnobotanice din jud. Olt.

- Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) implementeaza campania nationala media de prevenire a consumului de canabis „#POTALTFEL!”, care are drept scop cresterea nivelului de informare, sensibilizare si constientizare a populatiei generale (15-64 de ani), cu accent pe populatia scolara (15-24 de ani), asupra…

- Guvernul Republicii Moldova va negocia cu executivul din Federatia Rusa un acord cu privire la readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala pe teritoriul partilor si Protocolul de implementare a Acordului. Cabinetul de ministri a imputernicit o delegatie oficiala in acest sens, transmite…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca „procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii”. „O regula elementara ! Procedura de evaluare a procurorilor…

- Un comisar-sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara este acuzat ca ar fi furat bratara unei femei, la trecerea prin filtrul de securitate al Aerportului Otopeni, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX.

- gentia Nationala Antidrog (A.N.A.), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Suceava, lanseaza la nivel local, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, editia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, cu tema „Pot altfel!”. Avand ca obiectiv specific dezvoltarea…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- Invata tehnici de lupta care-i vor scoate basma curata din orice incurcatura. Este vorba despre un grup de elevi de la mai multe licee din Chisinau care sunt antrenati gratis de cei mai buni specialisti ai Brigazii cu destinatie speciala "Fulger".

- Judecatoria Alba Iulia a respins o parte din probele propuse de fostul sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, in procesul civil in care a fost dat in judecata de fostul comandant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, comisarul sef Traian Berbeceanu.

- Fostul șef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba, Traian Berbeceanu, intr-o postare pe pagina sa de socializare, a avut o poziție incisiva fața de solicitarea de revocare a șefei DNA. Berbeceanu susține ca nu va putea accepta niciodata ideea ca un infractor sa ii conduca țara. Fostul…

- • CPECA Buzau cu acorda diplome tuturor elevilor participanti pentru mesajele pe care le vor prezenta in cadrul sectiunilor competitiei Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Buzau a dat miercuri, 21 februarie, startul celei de-a XV–a editii a Concursului National „Mesajul Meu Antidrog”,…

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Gorj a lansat faza judeteana a concursului „Mesajul meu antidrog", editia a XV-a. Concursul se va derula pana in luna mai. „Pot altfel!" este motto-ul competiți...

- In perioada februarie – mai 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structura teritoriala a Agenției Naționale Antidrog, lanseaza faza judeteana a concursului “Mesajul meu antidrog”, editia a XV-a, avand motto-ul “Pot altfel !”. Intrucat consumul de ...

- Politistii din Alba au fost alaturi de tineri, desfasurand activitati de informare si prevenire a delincventei juvenile si a consumului de droguri in cadrul proiectului „Impreuna pentru siguranța tinerilor”, desfasurat in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba. In…

- Politistii din Alba au fost alaturi de tineri , desfasurand activitati de informare si prevenire a delincventei juvenile si a consumului de droguri in cadrul proiectului IMPREUNA PENTRU SIGURANTA TINERILOR, desfasurat in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba. In…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrele de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba si Sibiu (CPECA), implementeaza, in perioada februarie – iunie 2018, proiectul regional „Școlar cu identitate”, in cadrul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Școlii Gimnaziale Nr. 8 Sibiu și Școlii…

- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Intorsura Buzaului in parteneriat cu Asociatia Sportiva „Ciucas” Intorsura Buzaului, Asociația Cultural-Științifica „Carpații Rasariteni” și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, au organizat in data de 08.02.2018, evenimentul sportiv „Cupa…

- Sute de grame de cannabis, plante în stare de vegetație, semințe și unt de cannabis au fost descoperite în urma unei percheziții, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanța. La data de 1 februarie a.c., polițiștii Brigazii…

- Traian Berbeceanu, polițistul retinut si apoi arestat in urma unei anchete a DIICOT, i-a dat pe o rețea de socializare sfaturi de viața fiului sau. Traian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, i-a spus fiului sau ca nu trebuie sa iși aranjeze cu atenție…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati, in colaborare cu cei din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au pus in executare 67 mandate de perchezitie si…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracționala organizata specializata in trafic de droguri…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- Doi barbati din judetul Arges, prinsi in flagrant in timp ce incercau sa comercializeze cocaina in parcarea unui complex comercial din orasul Mioveni, au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, urmand sa fie prezentati miercuri in fata instantei cu propunere de arestare…

- Sambata, 27 ianuarie, a avut loc primul eveniment din acest an de tip discoteca antidrog pentru elevii de gimnaziu, in cadrul Programului Educational Loga Dance School. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog sunt institutii partenere…

- Un politist din Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate a ajuns la spital cu o plaga impușcata in cap, starea lui fiind extrem de grava. La unitatea medicala din Craiova a ajuns și iubita acestuia cu o plaga injunghiata in mana. Potrivit IJP Olt, in timp de tanara manevra, in joaca, un…

- ICCJ a decis citarea lui Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa a publicat in luna martie 2016 o declaratie data…

- Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, al Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, precum si cu sprijinul politistilor din cadrul IPJ Constanta si al jandarmilor…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu proprietati…

- Potrivit sursei citate, la data de 17 ianuarie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Constanta si cei ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul DOS a Politiei Romane si sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat…

- Daca pana recent, elevii foloseau in procesul de invatamant materiale auxiliare pe care le impuneau profesorii, de acum dascalii le vor folosi doar pe cele pe care le aleg parintii. Asa a anuntat Ministerul Educatiei, care a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar…

- Godina și Berbeceanu, mulțumiri pentru sprijinul aratat lui Gavriș. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sugerat, pe 9 noiembrie, ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. ”Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in…

- Fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-a numarat printre cei care au luat atitudine fața de molestarea celor doi copii de catre agentul Eugen Stan, de la Politia Rutiera. Acesta a avut o reacție dura fața de comportamentul polițistului…

- In perioada 3 - 4 ianuarie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au destructurat doua grupari infracționale. Acestea ar fi fost specializate in…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au prins, sambata, in trafic, pe raza comunei Galanesti, un conducator auto, de 25 de ani, din comuna Volovat, care avea un kilogram de cannabis. Ulterior, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Suceava si procurorii D.I.I.C.O.T.…