Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a organizat primul exercitiu comun de aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara in colaborare cu fortele de securitate si interventie din Romania, informeaza misiunea diplomatica, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES. Conceput pentru…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii a organizat pe 15 noiembrie 2018 primul exercițiu comun de aparare chimica, biologica, radiologica și nucleara (CBRN), in colaborare cu forțele de securitate și intervenție din Romania. Conceput pentru a testa capacitatea de intervenție și de coordonare dupa un…

- UPDATE - Inspectoratul Județean de Poliție a luat decizia devierii traficului rutier spre Ploiești prin Urleta și Baicoi. Pe DN1, sensul de mers spre Ploiești este complet blocat. Un accident rutier in care sunt implicate nu mai puțin de opt mașini s-a produs pe DN1, in comuna Banești, in jurul orei…

- Reprezentantii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au avut luni, 29 octombrie, o intalnire de suflet cu elevii Colegii National „Mihai Eminescu” din Baia Mare, anunta IPJ Maramures. Acestia au fost invitati de elevii clasei a XI-a care, fiind la varsta asumarii unor decizii…

- Ministerul Apararii Nationale, in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal, organizeaza joi și vineri, 18 și 19 octombrie, incepand cu ora 09.00, turneul militar de fotbal „Impreuna pentru Romania – Centenar”, la Centrul Turistic pentru Agrement și Sport din Craiova (fost stadion „Aripile”). Competitia…

- La sediul Penitenciarului Gherla a avut loc miercuri dimineața incepand cu ora 9 un exercițiu tactic, care a presupus angrenarea, colaborarea și acționarea in sistem integrat pentru soluționarea incidentelor, a structurilor de intervenție aparținand Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram…

- Gabriela Firea: Fluidizarea traficului rutier in Capitala necesita masuri clare administrative si investitionale! Modernizam transportul public in comun, derulam proiecte de infrastructura rutiera importante, insa implicarea autoritatilor centrale este esentiala! In acest sens am trimis o scrisoare…

- Echipele reprezentative ale Direcției Județene de Informații, Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului Județean de Poliție, Penitenciarului Satu Mare, Centrului Militar Județean, Unitații Militare 01653, Poliției Locale și Inspectoratului…