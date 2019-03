Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii fabricii Nestle Timisoara vor protesta, incepand de luni dupa-amiaza, la poarta fabricii din localitate, acestia fiind nemultumiti de refuzul companiei de a da curs cererilor sindicatului privind acordarea pachetelor sociale compensatorii, dupa ce patronatul a anuntat inchiderea fabricii…

- În lume, cultura bacsisului difera de la tara la tara. Daca în majoritatea lasam între 5 si 20% din valoarea totala a notei de plata ca ”tip”, în statele arabe, acesta variaza de la 5 la 35% din valoarea serviciilor. Cum este reglementat bacsisul în România…

- „Adevarul“ a relatat luni, 21 ianuarie, despre raportul intocmit de IUCN, o influenta organizatie de mediu, dupa vizita pe care reprezentantii acesteia au facut-o anul trecut in mai multe parcuri nationale din Romania. Oficialii Romsilva nu au trimis pana la publicarea articolului un punct de vedere,…

- In urma cu mai bine de 1 an, senatorul aradean Adrian Wiener a inițiat o lege pentru limitarea alimentelor cu acizi trans. Parlamentarul spune, insa, ca proiectul sau de lege „este ingropat in sertarele Camerei Deputaților”, asta in condițiile in care potrivit senatorului care este totodata și medic,…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2017, o cota de 8,8% din totalul cheltuielilor de consum pentru "restaurante si hoteluri", pe ultimul loc din UE la acest indicator fiind gospodariile din Romania care au alocat in acest scop doar 3,1% din totalul cheltuielilor de consum, arata…