Angajații Nestle de la Timișoara, protest la sediul central al companiei Protestul angajatilor care vor ramane fara loc de munca in urma inchiderii fabricii de napolitane de la Timisoara care apartine multinationalei Nestle a continuat vineri la Bucuresti. Oamenii cer compensatii mai mari pentru ca isi vor pierde slujbele, sustinand ca colegii lor din alte tarii au primit oferte compensatorii in salarii si pensii viagere la […] Articolul Angajații Nestle de la Timișoara, protest la sediul central al companiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

