Angajaţii MAI vor beneficia de decontarea concediului de odihnă Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor beneficia in acest an de decontarea serviciilor de care beneficiaza in perioada concediului de odihna, in unitati turistice aflate pe teritoriul Romaniei, in limita a 1.450 de lei, iar banii nu vor fi luati in calcul la limitarea sporutilor prevazute de lege, a anuntat, sambata MAI. Decizia a fost luata intrucat politistilor, militarilor si personalului civil din minister nu li se puteau acorda vouchere de vacanta, titreaza News.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, de reprezentantii MAI, in acest an, politistilor, militarilor… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol si foto: vocea.biz

