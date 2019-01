Angajatii Huawei care s-au dat de gol ca folosesc iPhone s-au ales cu salariile taiate Producatorul chinez de telefoane Huawei Technologies si-a sanctionat doi angajati care au trimis mesaje de Anul Nou pe contul oficial de Twitter al companiei de pe telefoane iPhone, produse de rivalul american Apple, arata un document intern consultat de Reuters.



De Anul Nou, pe contul de Twitter al Huawei au fost publicate doua urari 'Happy #2019' prin mesaje trimise 'via Twitter for iPhone'.



Mesajele au fost eliminate rapid de pe contul de Twitter al Huawei, dar cu toate acestea capturi de pe ecran s-au raspandit rapid prin social media. Este vorba de o gafa jenanta pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

