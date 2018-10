Stiri pe aceeasi tema

- Angajații intrați marți in schimbul unu, la Cariera Lupoaia, au purtat discuții in sala de apel, inițial, cu liderul Sindicatului Liber, Nicolae Badița, care a incercat sa le induca ideea ca protestul cu banderole albe, care urma sa aiba loc a doua zi, nu ar fi necesar. Explicațiile și promisiunile…

- Inaginile au fost surprinse in cariera Rosiuta, in apropierea orasului Motru. Fenomenul este unul rar in zona respectiva. Praful de carbune este ridicat si inhalat de zecile de angajati care lucreaza in cariera miniera. Vartejul a durat aproximativ un minut si jumatate.

- In timp ce prețul la energie crește fulminant, trei grupuri de la termocentralele CEO au fost trase pe dreapta, pe motiv de revizie. Mai exact, miercuri, a intrat in revizie planificata pentru trei zile o unitate a SE Turceni (cu o capacitate de 317 MW), dupa ce cu numai o zi inainte același lucru se…

- Edilul social-democrat al comunei Bustuchin, Ion Ciocea, sustine ca va trece in tabara Alianței Liberalilor și Democraților cand legea ii va permite Ion Ciocea spune ca nu vrea sa fie in acelasi partid cu Florin Carciumaru. Primarul comunei Bustuchin e incantat ca Ion Iordache a venit…

- Minerii navetiști de la carierele Roșiuța și Lupoaia, care au ieșit duminica din schimbul trei, au ajuns la destinație cu o intarziere de aproape doua ore. Totul pentru ca autobuzul firmei Iris Trans din Motru s-a defectat pe raza comunei Catunele. In mijlocul de transport erau 40 de salariați…

- Nicu Bunoaica, lider sindical in zona Lupoaia, a spus ca marii lideri sindicali care au fost invitati de Complexul Energetic Oltenia vineri la termocentrala din Turceni, acolo unde a fost si ministrul Energiei, nici nu au deschis gura in...

- Complexul Energetic Oltenia este obligat sa achiziționeze pana la finalul lunii aprilie inca 13,4 milioane de certificate de CO2, prețul la care cumpara compania astazi de pe bursa depașind ușor 18 euro, asta in timp ce cererea este in creștere. Soluții nu se prea gasesc la orizont, in afara…

- Accident rutier cu 10 victime (1 incarcerata – a fost scoasa) in com. Ciuperceni, sat Ciuperceni. Intervine Det. Tg-Jiu, Det. Motru si SAJ Gorj. ISU GORJ Articolul Accident cu 10 victime la Ciuperceni! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .