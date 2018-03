Angajatii din sanatate ameninta cu greva: Legea Salarizarii a fost facuta sa ne dezbine Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi salariile marite pe martie.



"Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA, n.red.), pentru ca au vazut ca nu se intampla mare lucru si imi este frica sa nu iasa spontan, in anumite unitati sanitare, in fata spitalului, pentru greva. Niciodata, de cand sunt lider de sindicat, nu am vazut atata unitate din partea unor categorii profesionale in a obtine ceva, cu sau fara ajutorul sindicatului.



Vad petitii online ale psihologilor, biologilor, vad mobilizare in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, citat de Agerpres si HotNews.ro. “Nu mai au incredere nici in sindicat ...

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu.

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi mariri salariale incepand cu 1 martie, a declarat luni, pentru AGERPRES, presedintele SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu. "Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde a avut programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul dar si cu Laura Codruta Kovesi sau Tudorel Toader.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent.Citește…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...

- "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care cu functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. Am mai avut probleme cu directorii economici din spitale, cu directorii…

- Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului spre reaximinare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Iata replicile dintre Dan Vilceanu și Liviu Dragnea, din Parlament: Dan Vilceanu, PNL: Invoc articolul 151 din Regulamentul Camerei Deputatilor pentru a putea comunica inainte de votarea motiunii simple impotriva ministrului Muncii faptul ca, in conformitate cu articolul 8 din Legea raspunderii…

- "Haideți sa-i explicam domnului Coarna ceea ce știe foarte bine, și anume ca anul trecut a fost un spor de 40 la suta care s-a acordat polițiștilor pentru activitatea pe care ar fi urmat sa o desfașoare, daca ar fi fost sunați. Deci ei stateau la domiciliu, așteptau un telefon. Suna telefonul ca…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- Guvernul a luat astazi o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajatii din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajatii din domeniile IT care desfasoara activitati de creare de programe…

- Guvernul a adoptat OUG privind anumite categorii de salariati Guvernul a adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decât contributiile. În cazul acestor tip de contracte angajatul…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Salarizarea din domeniul sanitar va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depași 4 mii de euro dupa maririle de la 1 martie, a subliniat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, in debutul unei conferințe de...

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- In opinia liderilor principalelor sindicate vasluiene, in ceea ce privește grila de salarizare, guvernul PSD a aplicat principiul “ești de-al nostru, ai salariu mare, nu ești, nu primești”. Așa se face ca in ultimul an au fost inregistrate creșteri salariale importante pentru parlamentari, șefii din…

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Angajatii de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Botosani au declantat astazi un protest spontan in fata institutiei. Acestia sunt nemultumiti ca doar sefii beneficiaza de anumite mariri salariale. Acestia ameninta conducerea institutiei ca vor depune o plangere penala la Politie.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a precizat miercuri ca, daca angajatii din Sanatate nu sunt multumiti de Legea salarizarii, ii asteapta sa discute la minister. Ea a adaugat ca salariile sunt calculate gresit de Resursele Umane și se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu…

- Ministrul Muncii spune ca acei angajați din mediul privat care au salarii mai mici pentru luna ianuarie au fost furați de angajatori. Ministrul spune ca companiile au incercat astfel sa iși majoreze profitul pe spatele angajatului. Intrebata despre angajații din mediul privat care au incasat salarii…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- O ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time va fi dezbatuta in urmatoarea sedinta de Guvern, chiar daca actul normativ nu a fost pus pe ordinea de zi in Consiliul Economic si Social in urma votului unor reprezentanti ai sindicatelor, a anuntat marti ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.…

- Scaderi masive de salarii în sistemul de sanatate! În spitalele de psihiatrie, TBC si boli infectioase, vor fi venituri si cu 40% mai mici, de la 1 martie, pe fondul eliminarii unor sporuri.

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru Agerpres ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. 'Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca pentru tratamentul imunodeficientelor secundare, pana la finalul acestei saptamani vor mai fi achizitionate 2.200 de flacoane de Pentaglobina. Discontinuitatile aparute anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina, cauzate de retragerea de pe piata a unor…

- Zeci de mii de bugetari spun ca iși așteapta fluturașii de salariu cu mari emoții. Schimbarea Codului Fiscal si Legea Salarizarii sunt cele care i-au lasat cu lefuri mai mici de luna asta, spun sindicatele.

- La ora actuala, Administratia Nationala “Apele Romane” (ANAR) este in pragul imploziei din cauza managementului dezastruos praticat de tripleta ALDE de la conducere: Victor Sandu - director general, Dorel Marcel Dume si Gheorghe Constantin Rusu directori adjuncți....

- Reduceri de posturi si salarii de mizerie in Educație, acuza conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, care a dat un ultimatum Guvernului și anunța ca lipsa de reacție va fi taxata cu proteste de amploare. Aceștia nu exclud nici posibilitatea declanșarii unei greve generale.

- Aproximativ 13.000 de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati responsabila de palestinieni din Fasia Gaza au intrat intr-o greva de o zi, in semn de proteste fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage un ajutor de zeci de milioane de dolari, relateaza dpa. Secretarul…

- Dupa controversata masura a transferului contribuțiilor de la angajat la angajator, statul incearca sa repare eventualele inechitați din sistemul bugetar. Astfel, bugetarii care gestioneaza fonduri europene nerambursabile din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Dragi politicieni, pentru a va umaniza, ar fi bine ca macar pentru o ora dintr-o zi de lucru sa va mutati din birourile somptuase in sectia Urgente din Spitalul Judetean. Acolo e viata adevarata. Facuta din oameni. Ca sa intelegeti ce fac legile voastre, priviti o asistenta sau un medic, priviti fetele…

- În ciuda subfinantarii sistemulu de sanatate, Casa de Asigurari de Sanatate este una dintre institutiile extrem de generoase cu angajatii sai. Peste jumatate dintre ei au salarii nete între 5 si 6 mii de lei lunar.

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata…

- UPDATE – Ministrul Justitiei a declarat astazi ca luni va merge la Penitenciarul Vaslui, precizand ca ministerul va finaliza un act normativ pentru plata orelor suplimentare. Situatie ingrijoratoare la Penitenciarul Vaslui. Gardienii refuza sa mai intre in ture si cer interventia urgenta a ministrului…

- Angajații din sectorul operativ de la Penitenciarul Vaslui avertizeaza cu privire la faptul ca vor refuza sa intre la munca, din cauza numarului foarte mic de gardieni raportat la numarul persoanelor private de libertate. Conducerea sindicatului din penitenciar susține ca angajații…