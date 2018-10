Angajaţii din mediul privat au salarii mai mari cu 6,4% faţă de anul trecut ♦ Angajatilor din industrie si retail le-a crescut cel mai mult salariul ♦ Sectorul bancar si industria farmaceutica au inregistrat cele mai lente cresteri. Angajatii din mediul privat incaseaza salarii medii nete cu 6,4% mai mari fata de anul trecut, peste prognozele anterioare. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in zona industriei, unde salariile au crescut in medie cu 8,9%, dar si in retail, unde salariile au crescut cu 6,7% in medie. Continuarea pe ZFCorporate

