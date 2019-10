Angajații din domeniul financiar, cei mai interesați să-și schimbe jobul. Care sunt cele mai căutate companii pentru angajare Angajații din domeniul financiar, cei mai interesați sa-și schimbe jobul. Care sunt cele mai cautate companii pentru angajare Domeniile financiar-contabilitate, inginerie si transport ocupa primele trei pozitii in topul cautarilor efectuate in luna septembrie de catre candidatii romani, cu peste 74.000 de cautari in total si cu 24% mai multe decat in luna anterioara. Potrivit unei analize BestJobs, în prima lună de toamnă din 2019, interesul românilor de a-şi schimba locul de muncă a crescut cu 15%, în comparaţie cu luna august. În acelaşi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

