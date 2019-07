Angajații de la stat încep să se teamă după anunțul VIORICĂI DĂNCILĂ! Toate detasarile de personal din societatile comerciale in ministere vor fi analizate incepand de saptamana viitoare, a anuntat vineri seara premierul Viorica Dancila, in timpul unei conferinte de presa sustinuta la Tulcea. "Sunt foarte multe persoane, pe unele dintre ele le stim, pe altele le aflam acum cand facem analiza fiecarui minister, persoane care sunt detasate de la societati comerciale. Daca e angajat de trei zile pe salariul de prim-ministru, detasarea se face pe salariul din societate. Aceste lucruri nu le mai putem accepta. Vom cere detasarile de la fiecare minister in parte, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

