Stiri pe aceeasi tema

- Fara greva la metrou Consiliul General de la Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a decis marti sa amâne declansarea grevei generale pâna dupa o prima întâlnire cu noul ministru al Transporturilor, informeaza sindicatul. "Ca urmare a faptului ca, la…

- Sindicalistii de la Metrorex nu renunta la greva Sindicalistii de la Metrorex nu renunta la greva generala pe termen nelimitat pe care vor sa o declanseze miercuri, desi Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment din 15 noiembrie, pe motiv ca nu a fost respectata Legea dialogului…

- Angajații de la metrou vor declansa miercuri greva generala pe termen nelimitat, circulatia trenurilor de metrou urmand sa fie oprita in intervalul orar 4:00 - 16:00, informeaza Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), dupa ce Metrorex a anuntat ca Tribunalul Bucuresti a declarat ilegala greva de…

- Tribunalul Bucuresti a declarat ca greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15 noiembrie nu a fost legala. Asta in conditiile in care angajatii de la metrou au de gand sa faca miercuri greva generala de la 4:00 la 16:00. Potrivit instantei,…

- Tribunalul Bucuresti a declarat nelegala greva de avertisment declansata de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) in data de 15.11.2018, pe motiv ca USLM nu a respectat Legea dialogului social, informeaza luni Metrorex. "Instanţa constată nelegalitatea declarării şi declanşării…

- Angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca, a anuntat vineri Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM). "In urma interventiei administratiei, precum si a interpretarii…

- Angajatii Metrorex vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata de miercuri, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca, a anuntat vineri Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM). "În urma intervenţiei administraţiei, precum şi a interpretării…

- Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca.…