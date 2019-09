Stiri pe aceeasi tema

- Situații halucinante descoperite de auditorii Curții de Conturi care au verificat modul in care sunt exploatate cele doua vile proprietate ale Primariei Timișoara din localitatea Poiana Marului din județul Caraș Severin – vila Bistra și vila Bertha. Vila Bistra are o suprafața construita desfașurata…

- Presedintele FRF, Mircea Sandu, e decis sa solicite Curtii de Conturi sa verifice cum au fost executate lucrarile de modernizare la baza sportiva a clubului Pandurii in sezonul trecut, pentru ca in investitii au fost implicate si fonduri publice. "Vo...

- Județul Timiș are multe locuri frumoase care merita promovate, una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice fiind recent inauguratul drum Transluncani, supranumit deja Transalpina Vestului. Cei care il traverseaza raman cu o experiența unica. Este o șosea șerpuita, sapata in stanca care merita…

- Dosarul primarului din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, deschis de DNA București in 2015 pentru abuz in serviciu, trafic de influența, deturnare de fonduri, cu un prejudiciu de un milion de euro, a fost inchis și clasat dupa patru ani, conform Mediafax.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri,…

- Risipa banilor publici e sport național, iar constatarile Curții de Conturi confirma acest lucru in rapoartele pe care le intocmește in urma controalelor pe care le efectueaza in instituții. Cu toate ca, de fiecare data, masurile pe care le impun inspectorii de conturi sunt de recuperare a banilor,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, impreuna cu consilierii generali, solicita Curtii de Conturi sa verifice cheltuielile facute de companiile Primariei Capitalei. "Am sesizat, cu numar de inregistrare, prin adresa oficiala, Curtea de Conturi, cerandu-i sa verifice legalitatea cheltuielilor…

- BCR Banca pentru Locuințe (BCR BpL) anunța ca a primit o decizie nefavorabila la Înalta Curte de Justiție în disputa cu Curtea de Conturi referitoare la sistemul de economisire-creditare (Bauspar). BCR BpL a respectat prevederile legale atât înainte, cât și dupa revizuirea…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o sura tot in Poiana Marului, pe Dealul Vulcanului nr. 502. „Intervine Sectia Zarnesti cu doua autospeciale cu apa si spuma; s-a deplasat si un echipaj SMURD”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…