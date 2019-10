Angajații CEO ar putea ieși la pensie cu doi ani mai devreme Salariații Complexului Energetic Oltenia ar putea ieși la pensie cu doi ani mai devreme, daca beneficiaza de condiții speciale de munca. Un proiect privind modificarea legii pensiilor a primit aviz favorabil la Comisia de Munca din Camera Deputaților, dupa ce a trecut și de Senat. Va urma, pana la finalul acestei luni, votul in plenul […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

