- Nerespectarea prevederilor O.U.G nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor incadrate in munca se sancționeaza cu amenda de la 1500 la 2500 de lei. Avand in vedere faptul ca, in perioada de vara, pe teritoriul Romaniei poate aparea…

- Peste 2.000 de persoane au fost obligate, in perioada ianuarie - aprilie, sa munceasca in folosul comunitatii, dupa ce au comis mai multe infractiuni.Cei mai multi au fost condamnati de instanta pentru ca au urcat la volan in stare de ebrietate.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis marti ca statele membre trebuie sa oblige angajatorii sa foloseasca un sistem care sa permita masurarea cu exactitate a timpului de lucru al angajatilor si sa compenseze cu bani sau zile libere, orele suplimentare.