- Caștigul salarial mediu nominal brut a fost in august de 4.449 lei, cu 1,4% mai mic decat in iulie, iar cel net a fost de 2.669 lei, in scadere fața de luna precedenta cu 39 lei (-1,4%), conform unui comunicat al Institutului Național de Statistica. In luna august 2018, in majoritatea activitaților…

- Castigul salarial mediu net a crescut in iulie, nominal, cu 13,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.708 lei, ritm incetinit fata de luna precedenta, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,4%, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de…

- In luna iulie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.510 lei, cu 0,4% mai mic decat in luna iunie, iar castigul net a fost de 2.708 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 13 lei (-0,5%), arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS. „Valorile…

- Castigul salarial mediu net a crescut in iunie, nominal, cu 14,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, la 2.721 lei, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,4%, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, potrivit datelor transmise marti de Institutul…

