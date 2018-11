FNSF sustine ca a facut aceasta solicitare avand in vedere situatia tensionata existenta in randul angajatilor Fiscului, care protesteaza la nivel national pentru a treia zi consecutiv.

„De asemenea, am solicitat alocarea unui timp suficient pentru a face o analiza corecta privind: numarul necesar de personal in cazul reorganizarii, numarul persoanelor care urmeaza sa iasa din sistem in perioada urmatoare, modernizarea sistemului informatic etc. Atragem atentia inca o data asupra faptului ca luarea unei astfel de masuri, fara o analiza a impactului pe care aceasta decizie imediata o…